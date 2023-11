Volley A1 femminile: Haak meglio di Egonu e Conegliano batte ancora Milano, prima vittoria per Velasco

Conegliano rullo compressore, passa anche davanti ai 12mila del Forum lasciando un solo set a Milano: vince Busto Arsizio, sorridono Scandicci, Roma, Chieri e Casalmaggiore.

05-11-2023 19:03

Paola Egonu ne mette 17 a terra, Isabelle Haak uno in più. Ma la differenza tra Milano e Conegliano, stavolta, la fa il rendimento delle altre: Kelsey Robinson-Cook timbra il cartellino con 17 punti, Sarah Fahr si limita (si fa per dire) a 16, mentre tra le fila della Vero Volley soltanto capitan Sylla imita Paoletta e fa registrare la doppia cifra: 11 punti. Il risultato è un altro successo di Conegliano, pesantissimo, da tre punti. Tre a uno il finale, tra gli applausi dello sportivissimo pubblico del Mediolanum Forum di Assago: 12mila spettatori, record all-time per la pallavolo italiana al femminile.

Milano-Conegliano 1-3: Santarelli la spunta ancora

La rivincita della Supercoppa comincia bene per Milano. Il primo set è della Vero Volley (25-23), con Egonu che prima spreca due set-point, poi schiaccia a terra il pallone del parziale. Ma il meglio, per le milanesi, è già agli archivi. Santarelli prende appunti, registra le cose che non vanno e le sistema. Haak inizia a carburare, Robinson e Fahr la sostengono in attacco, mentre De Gennaro guida le operazioni in difesa. Dal secondo al quarto set è un monologo delle venete: 18-25, 20-25 e 15-25. Gioco, partita e incontro per la Prosecco Doc Imoco, proprio come otto giorni prima a Livorno.

Gli altri risultati: prima vittoria per l’Uyba di Velasco

Antropova non c’è ma stavolta Scandicci incamera senza problemi i tre punti sul campo dell’Itas Trentino, unica squadra ancora ferma a zero: Ruddins (16), Villani (15) e Washington (14) le top scorer per la squadra di Barbolini. Vincono pure Chieri su Pinerolo (17 punti per una monumentale Skinner) e Roma su Bergamo (16 per una devastante Plak). Tutto facile per Casalmaggiore a Firenze (16 punti per Smarzek), mentre Julio Velasco rompe finalmente il ghiaccio: prima vittoria per l’Uyba Busto Arsizio, che batte 3-0 Vallefoglia dopo tre set tiratissimi sfruttando la serata di grazia del duo Bracchi-Frosini (17 punti la prima, 12 la seconda).

A1 femminile, risultati sesta giornata

Questi i risultati della sesta giornata di regular season della Serie A1 femminile:

Itas Trentino-Savino Del Bene Scandicci 0-3

Reale Mutua Fenera Chieri-Wash4green Pinerolo 3-0

Roma-Bergamo 3-0

Allianz Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

Uyba Busto Arsizio-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Il Bisonte Firenze-TrasportiPesanti Casalmaggiore 0-3

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Igor Gorgonzola Novara

Volley A1 femminile, la classifica

Questa la classifica aggiornata:

Igor Gorgonzola Novara* e Prosecco Doc Imoco Conegliano* 15

Savino Del Bene Scandicci 13

Allianz Vero Volley Milano* 11

Reale Mutua Fenera Chieri*, Il Bisonte Firenze e Wash4green Pinerolo 9

Roma* 8

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo*, Trasportipesanti Casalmaggiore e Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7

Uyba Busto Arsizio 4

Bergamo 3

Itas Trentino 0

*1 partita in meno