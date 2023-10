Volley A1 femminile, Bernardi inguaia Velasco. Milano-Conegliano, la rivincita al Forum di Assago

Quarta vittoria di fila per Novara: Lollo Bernardi, l'allievo, passa in scioltezza sul campo di Julio Velasco, il maestro, ancora a secco di successi. Antropova trascina Scandicci.

29-10-2023 20:32

Dopo il grande spettacolo della Supercoppa, col sesto trionfo consecutivo di Conegliano a spese di Milano davanti agli 8mila spettatori in delirio del Modigliani Forum di Livorno, è di nuovo il campionato a tornare protagonista. Con una sola squadra al comando, l’Igor Gorgonzola Novara di Lollo Bernardi, capace di viaggiare a punteggio pieno dopo quattro turni e di staccare – almeno momentaneamente – la Prosecco Doc Imoco, che recupererà la sua sfida contro Roma solo il 22 novembre. Anche Egonu e Milano in campo a fine mese contro Roma. Ad approfittarne, balzando al secondo posto della classifica, Scandicci che ha superato Casalmaggiore.

Bernardi batte Velasco, Antropova ne fa 25

Viaggia come un rullo compressore l’Igor Gorgonzola Novara, che grazie al 3-0 in casa dell’Uyba Busto Arsizio si porta a quota 12. Akimova (21 punti) e Buijs (15) assolute protagoniste di una gara avvincente ed equilibrata solo nel terzo set. Per l’allievo Bernardi una vittoria in scioltezza sul maestro Velasco, al quarto ko consecutivo e con appena un punto all’attivo: a oggi sarebbe retrocesso in A2. Vola Scandicci: Antropova ne fa 25, Zhu “si ferma” a 21 e Scandicci piega 3-1 Casalmaggiore, rialzandosi dopo il ko al tie-break di Milano. Cade Vallefoglia, sconfitta in casa da Pinerolo, mentre Firenze passa in quattro set sul campo dell’Itas Trentino, unica squadra ancora a digiuno di punti e vittorie.

Egonu contro Haak, si replica al Mediolanum Forum

Mercoledì 1 novembre si torna in campo col primo turno infrasettimanale (il match clou è tra Conegliano e Scandicci), mentre domenica 5 novembre andrà in scena la “rivincita” della Supercoppa tra Allianz Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano: appuntamento alle 16 al Mediolanum Forum. Già, per la partitissima di campionato la società milanese ha scelto di giocare nella più capiente arena di Assago, capace di ospitare poco più di 12mila spettatori. Scelta coraggiosa, ma intrigante: chi potrebbe perdersi la nuova sfida tra Egonu e Haak?

Volley femminile, Serie A1: risultati 4a giornata

Bergamo-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 2-3 (20-25, 25-17, 25-19, 22-25, 14-16) – giocata sabato

Savino Del Bene Scandicci-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (25-18, 23-25, 25-14, 25-22)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo 0-3 (22-25, 18-25, 17-25

Itas Trentino-Il Bisonte Firenze 1-3 (18-25, 13-25, 25-17, 21-25)

Uyba Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (18-25, 17-25, 21-25)

Allianz Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri – si recupera il 22 novembre

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Roma – si recupera il 22 novembre

Serie A1 femminile, la classifica aggiornata

Igor Gorgonzola Novara 12 punti

Savino Del Bene Scandicci 10

Prosecco Doc Imoco Conegliano 9*

Allianz Vero Volley Milano 8*

Il Bisonte Firenze 7

Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7

Wash4green Pinerolo 6

Roma* 4

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 4

Trasportipesanti Casalmaggiore 4

Reale Mutua Fenera Chieri* 3

Bergamo 3

Uyba Busto Arsizio 1

Itas Trentino 0

* 1 partita in meno

Intanto ci sono novità sul fronte della panchina della Nazionale azzurra, c.