Volley femminile, A1: dove vedere in tv Egonu, Sylla e Antropova, tutte le dirette fino a Natale

Tutte le dirette del girone d'andata della Serie A1 di Volley femminile: tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per vedere Paoletta, Myriam, Kate e le altre stelle del torneo.

21-10-2023 10:59

Nel week-end in cui prende il via la stagione dei maschi, quella del volley femminile entra una volta di più nel vivo con sfide di altissimo profilo e interesse, nonché col primo vero scontro per l’alta classifica. Perché Milano e Scandicci le loro ambizioni non le hanno mai nascoste: da una parte Egonu e Sylla, dall’altra Antropova e Zhu, con tutto il carico di attese che ne consegue.

Una sfida nella sfida che consentirà agli appassionati di godere anche e soprattutto del mismatch tra le due giocatrici più chiacchierate dell’ultima estate, con Egonu tornata a dirimpettaie sottorete nel campionato italiano dopo la stagione di gloria vissuta in Turchia al VakifBank (col quale ha conquistato la Champions League) e Antropova decisa a salire in cattedra e a confermare il posto da titolare in azzurro di cui ha goduto tra Europeo e preolimpico.

Sfida in programma domenica alle 17,30 all’Allianz Cloud di Milano, con diretta su RaiSport HD. Il tutto, peraltro, a una settimana dalla supersfida di Supercoppa che sabato 28 ottobre alle 17,30 a Livorno metterà di fronte proprio Milano e Conegliano, l’altra superpotenza del volley nazionale, sempre in diretta su RaiSport HD.

Volley femminile, A1: il primo scontro

La Lega Volley ha annunciato tutta la programmazione televisiva in chiaro e pay tv relativa al girone d’andata. Va ricordato che tutte le gare sono trasmesse da Volleyball.tv, la piattaforma streaming dedicata al mondo della pallavolo, mentre i passaggi televisivi sono due (in un paio di casi anche tre) a giornata. Il sabato sera è dedicato alle sfide in chiaro trasmesse da RaiSport HD (canale 58), mentre la domenica nel tardo pomeriggio i riflettori si accendono in pay tv su Sky Sport.

La giornata odierna vedrà impegnate Chieri e Conegliano su RaiSport HD alle 18, mentre domani l’appuntamento sarà doppio: alle 17,30 sempre sulle reti Rai va in scena proprio la sfida diretta tra Egonu e Antropova in Milano-Scandicci, mentre alle 19,30 sarà Sky Sport a trasmettere la sfida tra Casalmaggiore-Trento. La quarta giornata vivrà una sorta di “sdoppiamento” legato proprio alla concomitanza con la Supercoppa.

Domenica 29 ottobre sfida dal sapore amarcord tra Julio Velasco e Lorenzo Bernardi, tecnici contro nel duello tra le giovani di Busto Arsizio e l’ambiziosa Novara (SkySport, ore 18,30), mentre il posticipo tra Milano-Chieri in programma mercoledì 22 novembre verrà trasmesso sempre da Sky Sport e andrà a chiudere la giornata. Un solo appuntamento invece nel turno infrasettimanale di mercoledì 1° novembre, con la sfida tra Firenze e Roma, due squadre a caccia di punti pesanti per centrare l’obiettivo salvezza.

Milano-Conegliano, tempo di rivincite

Novembre si aprirà letteralmente col botto con la supersfida tra Milano-Conegliano, in programma domenica 5 novembre alle 16 (RaiSport HD): a distanza di poco più di una settimana dal duello in Supercoppa, le due finaliste dell’ultimo campionato avranno subito la possibilità di giocarsi la rivincita, con Egonu pronta a sfidare sul proprio terreno Isabelle Haak e Kathrin Plummer. In serata, ma su Sky, derby piemontese tra Cuneo e Novara.

Quest’ultima sarà protagonista della vetrina più importante della prima metà di stagione, con la Rai che aprirà le frequenze di Rai2 domenica 12 novembre a partire dalle 15,45 nel giorno in cui l’Igor Gorgonzola ospiterà proprio l’Allianz Milano, con Bernardi (mister secolo) chiamato a fronteggiare le bocche da fuoco milanesi (Egonu, Sylla, Cazaute e Daalderop), mentre alle 19.30 su Sky Sport tornerà Antropova, con Scandicci che riceve l’ostica Vallefoglia.

Nel week-end successivo telecamere accese sempre su Sky per la trasferta che vedrà Conegliano impegnata a Bergamo, sul campo di una squadra giovane in cerca di una nuova identità. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 22 novembre di nuovo protagoniste Milano e Conegliano: aprono Egonu e compagne alle 19 su RaiSport HD, ospitando Chieri, mentre alle 20,30 la Prosecco Doc Imoco riceve Roma in una sfida (sulla carta) abbastanza a portata di mano. Novembre si chiuderà con due sfide dedicate alla parte destra della classifica, con Trento-Vallefoglia (sabato 25 su RaiSport) e Pinerolo-Bergamo (domenica 26 su Sky).

A1 femminile, tutte le dirette verso Natale

La riedizione della semifinale scudetto 2023 tra Novara-Conegliano aprirà il programma di SkySport del mese di dicembre, con la sfida in programma domenica 2 alle 19,30. Per Bernardi, al primo confronto assoluto contro Santarelli, un match che potrebbe servire da indicatore in vista anche della post season che aspetta l’Igor Gorgonzola, con Vita Akimova e Caterina Bosetti che hanno già mandato segnali importanti alla concorrenza nelle prime giornate.

Novara che sarà nuovamente protagonista sugli schermi di SkySport nel posticipo dell’11esima giornata, in programma lunedì 11 dicembre, quando alle 20,30 andrà a far visita a Scandicci, con Antropova che di fatto affronterà Bosetti, colei che in un modo o nell’altro ha finito per cedergli il posto tra le convocate dell’ultimo Europeo (la scelta fu di Mazzanti, ma il concetto è quello). Sabato 9 dicembre derby lombardo tra Busto Arsizio e Bergamo, due squadre che cercano un posto tra le prime 8.

La 12esima giornata vedrà tre sfide in tv, una delle quali (UYBA-Trentino) ancora su SkySport nella prima serata di domenica 17. Infine, sabato 23 dicembre doppio appuntamento in contemporanea alle 20,30 (la giornata è tutta anticipata al sabato per via delle festività natalizie e del turno del 26 dicembre): su RaiSport HD c’è Cuneo che ospita Firenze, mentre su SkySport c’è Casalmaggiore che riceve Chieri.

Volley femminile, A1 in tv: il programma

Di seguito, ecco il programma completo delle gare in tv.

3a GIORNATA

Domenica 22 ottobre ore 19.30 Sky Sport

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Itas Trentino

4a GIORNATA

Domenica 29 ottobre ore 18.30 Sky Sport

UYBA Volley Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Mercoledì 22 novembre ore 19.00 Sky Sport

Allianz Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Mercoledì 22 novembre ore 20,30 Rai Sport

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Roma Volley Club

5a GIORNATA

Mercoledì 1 novembre ore 16.00 Sky Sport

Il Bisonte Firenze – Roma Volley Club

6a GIORNATA

Sabato 4 novembre ore 20.30 Rai Sport

Roma Volley Club – Volley Bergamo 1991

Domenica 5 novembre ore 16.00 Rai Sport

Allianz Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Domenica 5 novembre ore 20.00 Sky Sport

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Igor Gorgonzola Novara

7a GIORNATA

Sabato 11 novembre ore 18.00 Rai Sport

Volley Bergamo 1991 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Domenica 12 novembre ore 16.00 Rai 2

Igor Gorgonzola Novara – Vero Volley Milano

Domenica 12 novembre ore 19.30 Sky Sport

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

8a GIORNATA

Sabato 18 novembre ore 20.30 Rai Sport

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Roma Volley Club

Domenica 19 novembre ore 19.30 Sky Sport

Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Conegliano

9a GIORNATA

Sabato 25 novembre ore 20.30 Rai Sport

Itas Trentino – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Domenica 26 novembre ore 19.30 Sky Sport

Wash4Green Pinerolo – Volley Bergamo 1991

10a GIORNATA

Sabato 2 dicembre ore 21.00 Rai Sport

Wash4Green Pinerolo – Savino Del Bene Scandicci

Domenica 3 dicembre ore 19.30 Sky Sport

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano

11a GIORNATA

Sabato 9 dicembre ore 20.30 Rai Sport

UYBA Volley Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991

Lunedì 11 dicembre ore 20.30 Sky Sport

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara

12a GIORNATA

Sabato 16 dicembre ore 20.30 Rai Sport

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – TrasportiPesanti Casalmaggiore

Domenica 17 dicembre ore 19.30 Sky Sport

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Domenica 17 dicembre ore 20.30 RaiSport

UYBA Volley Busto Arsizio – Itas Trentino

13a GIORNATA

Sabato 23 dicembre ore 20.30 – Rai Sport

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Il Bisonte Firenze

Sabato 23 dicembre ore 20.30 – Sky Sport

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

