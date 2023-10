Volley femminile, Supercoppa Milano-Conegliano: Egonu contro De Gennaro, a Livorno è già sold out

Già praticamente esauriti i biglietti per la sfida di sabato 28 ottobre che assegna il primo titolo della stagione: Paoletta ritrova Moki e il suo passato.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 ottobre, ore 17.30: Conegliano contro Milano, in palio la Supercoppa, il primo trofeo della stagione italiana di volley femminile. E l’attesa è spasmodica a Livorno, nonostante manchi ancora più di una settimana, per quello che è, a tutti gli effetti, un anticipo della possibile finale scudetto di fine stagione. Già praticamente polverizzati i biglietti. Sono rimasti giusto gli ultimi tagliandi del terzo anello del Modigliani Forum, l’impianto da 8mila posti scelto per la supersfida tra Egonu e De Gennaro, tra Sylla e Haak, insomma tra le grandi stelle dell’una e dell’altra squadra.

Tutti pazzi per Egonu: caccia al biglietto

La stessa Legavolley femminile ha dato notizia attraverso i propri canali ufficiali che i tagliandi sono praticamente terminati. Tutti venduti nel territorio, in massima parte tra i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici di Livorno e provincia. La Supercoppa, con la sua massiccia presenza di stelle, si conferma un volano fondamentale di diffusione per il volley, anche e soprattutto tra i più giovani. Uno sport per famiglie, dove non ci sono tensioni: ogni partita è una festa, al di là del risultato. Anche se poi a Milano e a Conegliano interessa una cosa soltanto: vincere.

Paoletta contro Santarelli e il suo passato

Quella di Livorno sarà il primo confronto diretto per Paola Egonu contro il suo passato. A Conegliano Paoletta ha vissuto tre stagioni molto positive conquistando due Scudetti, due Coppe Italia e una Champions League, stringendo un legame forte con Daniele Santarelli, il tecnico rimasto alla guida delle venete e che, nel frattempo, ha vinto tutto quello che c’era da vincere anche al timone della Turchia. L‘allenatore che, subito dopo aver battuto l’Italia alle semifinali degli ultimi Europei, ha speso parole d’incoraggiamento e di sostegno a Egonu, schierandosi apertamente nella querelle con l’allora Ct azzurro Mazzanti.

De Gennaro, anima di Conegliano che sfida Milano

Santarelli, tra l’altro, è il marito di una delle migliori amiche di Egonu, Monica De Gennaro. Se Paoletta è la più forte attaccante del mondo, il talento originario della Penisola Sorrentina è indiscutibilmente il miglior libero in circolazione. Una di quelle che non lasciano cadere un pallone a terra, che non mollano mai, che danno sempre forza e sostegno alle compagne. Paoletta e Moki, insieme a Caterina Bosetti e Cristina Chirichella (che giocano a Novara), unite anche nella “partita” contro l’ex Ct. A Livorno si ritroveranno contro, nel primo atto di una sfida che si preannuncia lunghissima.