Balotelli cancella post sui nemici nella squadra e fa un tuffo nel passato al Lumezzane

Il bomber è ancora in convalescenza dopo l'intervento e ne ha approfittato per assistere alla gara del nipote Martin con gli esordienti del Lumezzane

Il rientro in campo è ancora lontano: all’ostracismo di Vieria, che lo ritiene fuori dal progetto nel Genoa e da tempo non lo convoca più, si è aggiunta anche la frattura del metacarpo della mano destra che ha reso necessaria un’operazione. Balotelli è ancora in convalescenza e ne ha approfittato per fare un tuffo nel passato con una visita al Lumezzane, il suo primo vero club da cui spiccò il salto verso l’Inter.

I post cancellati su Instagram

Nei giorni scorsi il bomber aveva ripreso l’abitudine di lanciare messaggi via social e in particolare aveva colpito una serie di short-stories che si concludevano con questa frase: “Ricorda che il tuo peggior nemico è sempre nella tua squadra“. Per poi aggiungere: “Sei tu”.

Probabilmente per evitare fraintendimenti e non creare nuove polemiche SuperMario li ha cancellati poche ore dopo la pubblicazione ed ora l’ultimo post è una bella foto assieme agli esordienti del Lumezzane in occasione della visita fatta ieri pomeriggio.

La visita al Lumezzane

Non potendo ancora allenarsi neanche in disparte, l’ex Inter è tornato a vivere a Brescia per il momento ed è andato a trovare il club da cui è partita tuta la sua carriera. Quattro anni tra le giovanili, poi 20 anni fa l’esordio in C1 a Padova con la maglia del Lumezzane guidato da Salvioni. Era solo un giocatore degli Allievi ma spesso veniva chiamato in panchina con la prima squadra. L’anno dopo la chiamata dell’Inter che lo acquistò per circa 250mila euro.

La foto ricordo col nipote

Balotelli ha assistito alla partita degli Esordienti del Lumezzane in tribuna assieme al fratello Corrado, perché in campo c’era il nipote Martin ed alla fine ha posato per una foto ricordo con tutta la squadra. Intanto continua le cure per la mano operata.