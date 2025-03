Balotelli, dopo l'operazione riparte la sfida: il messaggio di guerra del bomber

SuperMario si sta riprendendo dall'intervento al quinto metacarpo della mano e riprende la sua battaglia dopo essere stato messo ai margini dal Genoa

La convalescenza non è finita ma Mario Balotelli sta meglio dopo l’operazione al quinto metacarpo della mano destra che si era fratturato. Prima di decidersi per l’intervento il bomber per diverse sedute aveva fatto delle terapie il cui esito non era stato quello sperato e di conseguenza aveva optato per farsi operare alla clinica Humanitas Pio X di Genova.

La mano fasciata e la voglia di tornare

Sui social – che da molti mesi è il suo unico mezzo di espressione in pubblico – Balotelli aveva postato prima le foto in ospedale e poi quelle della mano fasciata attaccata al collo. Con la guarigione che si avvicina, però, il giocatore ha ripreso a parlare di calcio, con la speranza che non muore di tornare in campo.

Il post criptico di Balotelli

L’ex Inter, infatti, dopo aver postato una sua foto con la maglia del City -il periodo che più rimpiange della sua carriera – mentre si fa un selfie dopo un gol, ha pubblicato un messaggio criptico su uno sfondo nero. “A volte avere paura fa bene e non fa dire caz…Si dovrebbe ripartire da là per certe persone. Bisogna farle ragionare a fatti”.

Con chi ce l’ha il bomber?

Non è chiaro con chi ce l’abbia Balotelli. Con Vieira che l’ha definitivamente escluso dai giocatori arruolabili – anche se non è fuori rosa – e che non lo convoca più? Con qualche dirigente che gli aveva fatto promesse disattese? Di sicuro a fare da comparsa SuperMario non ci sta. L’idea di andare all’estero per questa stagione sembra sfumata. Il mercato brasiliano e quello cinese hanno chiuso i battenti il 28 febbraio, resterebbero il Giappone (ultimo giorno l’11 marzo), l’Argentina (che chiude il 12 marzo) e la Major League Soccer, che chiuderà il 23 aprile ma è più concreta l’idea di rimettersi in gioco a giugno in Italia.