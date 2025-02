Genoa Balotelli, l'ultimo messaggio social sa di sfida al veleno: si aprono nuove piste

SuperMario resta separato in casa in rossoblù, si allena anche a parte e il club sta vagliando alcune soluzioni. Il post minaccioso

Continuano a non esserci spiragli per Balotelli al Genoa: escluso dalla lista dei convocati anche per la gara con l’Inter, cui – da ex – teneva tantissimo, SuperMario non si allena neanche più con i compagni ma lavora a parte con un preparatore. Inesistente il rapporto con Vieira che non ha mai puntato su di lui e che non lo ha preso mai in considerazione neanche nei momenti di grande emergenza con la rosa ridotta all’osso. Spuntano ora altre possibili soluzioni mentre il bomber manda un messaggio via social.

Perché non è stato rescisso il contratto a dicembre

La domanda che si pongono tutti è: perchè, visto che non c’era più fiducia in lui, il Genoa non ha esercitato la clausola di rescissione prevista nel contratto entro il 31 dicembre? La risposta l’ha data il ds del Genoa: “Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena, è in lista, ci sono ancora alcuni mercati aperti e vediamo quello che si potrà fare. Avremmo potuto attivare la clausola a fine dicembre, non lo abbiamo fatto perché non è nel nostro stile e volevamo darci reciprocamente più tempo. Ci sono semplicemente giocatori che sono più adatti al nostro tipo di calcio. Mario ha voglia di giocare ancora, lavoriamo per trovare una soluzione”.

I mercati aperti per Balotelli

In Italia le liste sono chiuse: non può andare più nè in A nè in B anche se dovesse rescindere ma ci sono ancora mercati aperti. Balotelli ha tempo fino al 28 febbraio per giocare in Brasile o in Cina, fino al 12 marzo per un tesseramento in Argentina, fino al 26 marzo per trovar squadra in Giappone, fino al 27 marzo per accasarsi in Corea del Sud e fino al 23 aprile per scegliere la Mls, che al momento resta la soluzione più praticabile.

In Mls c’erano stati contatti in passato

Diverse franchigie in passato avevano cercato Balotelli e il suo agente si starebbe muovendo proprio in quella direzione. Seconda opzione il Sudamerica mentre non è più possibile andare in Marocco o in Arabia fino alla prossima stagione.

Il messaggio criptico di Balotelli

Il bomber intanto parla solo…via social. L’ultimo post è piuttosto inquietante e sa di sfida al veleno (contro Vieira?). Il giocatore in una delle sue stories ha pubblicato un brevissimo video tratto da un film con la didascalia (palesemente rivolta a se stesso): “Questo non è il mio destino ma sono sicuro che vedrò la tua fine”.