Genoa senza 7 giocatori, che farà con Balotelli Vieira? La decisione del tecnico

Rossoblù in piena emergenza per il posticipo di lunedì a Marassi contro il Venezia, il tecnico francese parla di piano A e piano B e rivela sue mosse

Sarà una sfida salvezza senza tanti protagonisti quella di lunedì sera al Luigi Ferraris tra il Genoa e il Venezia: sette assenze nel Grifone ed altrettante nei lagunari tra infortuni e squalifiche. Possibile che Vieira possa trovare spazio per il “separato in casa” Balotelli? Il pubblico lo vorrebbe ma neanche stavolta ci sarà spazio per Supermario.

Balotelli ancora fuori nonostante tante assenze

Inutile alimentare speranze, Balotelli è escluso a priori e così sarà probabilmente fino alla fine della stagione. Il bomber prova a distrarsi (ha pubblicato su Instagram una foto romantica del mare di notte per San Valentino) mentre Vieira pensa a tutti fuorché a lui.

Mancheranno anche Cornet e Malinovskyi mentre si potrebbe rivedere Messias: “E stato un periodo molto difficile per Junior ma ora sta facendo bene in campo. Ha fatto tre settimane di allenamento con la squadra e ha fatto anche lui un bel lavoro questa settimana. Nell’ultima gara ha giocato mezz’ora, è a posto adesso. Ora deve giocare per essere al 100%. Sta dimostrando che sta raggiungendo un bel livello dal punto di vista fisico ed è pronto a giocare dall’inizio”.

Al posto di Thorsby due opzioni per Vieira

Le assenze di Thorsby e Baldelj non apriranno le porte a Balotelli: “Abbiamo perso Thorsby e Badelj, due giocatori importantissimi. Abbiamo perso un po’ di esperienza e dobbiamo vedere come sopperire. Abbiamo opzioni per il sostituto di Thorsby perché Messias può giocare al suo posto, Miretti anche. L’assenza di Thorsby è importante. Giocherà un altro giocatore, si perderà un po’ in un aspetto ma ne guadagni sotto un altro. Io devo cercare l’equilibrio”.

Il tecnico contento di chi sta giocando

Nessun rimpianto per il tecnico francese: “Io sono felice degli attaccanti che abbiamo perché stiamo facendo un gran lavoro sotto l’aspetto difensivo. E’ vero che Vitinha o Pinamonti meriterebbero di far più gol ma non sono preoccupato. Dobbiamo pensare a crescere come squadra ma il lavoro che stanno facendo è importante”.

Le assenze in mezzo al campo potrebbero essere invece un’occasione per i giovani come Masini e Kassa: “Io sono molto contento di quello che sta facendo Kassa in questo momento, sono contento anche di Masini. Sta crescendo come giocatore e gioca con più fiducia. Abbiamo opzioni in questa zona del campo e non sono preoccupato. Nel calcio di oggi è importante avere un piano A e un piano B. Dopo bisogna anche guardare l’esperienza del gruppo di giocatori a disposizione. Credo che tatticamente abbiamo un gruppo molto rapido. Il mio compito è mettere i giocatori nel posto dove possono esprimere il loro talento”.