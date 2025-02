Genoa, Balotelli ora o mai più: ha tempo fino a mezzanotte per accettare un'offerta

SuperMario in rossoblù è separato in casa e non gioca mai, due club dalla Turchia hanno manifestato interesse ma è corsa contro il tempo

La sua scommessa l’ha persa, a meno di clamorosi colpi di scena. Balotelli fino all’ultimo ha sperato di giocarsi le sue chances al Genoa, ha evitato anche di sfruttare la clausola nel contratto che gli consentiva la rescissione entro il 31 dicembre ed ha detto no alle poche offerte concrete arrivate a gennaio ma per Vieira continua ad essere l’ultima delle riserve.

Nessun dietrofront di Vieira

Chiaro il pensiero del tecnico francese che giornata dopo giornata ha messo sempre più ai margini il bomber fino ad evitare anche di portarlo in panchina. Non convocato nelle ultime quattro gare SuperMario, tra piccoli fastidi muscolari e scelte tecniche ma le gerarchie di Vieira sono precise. Prima di lui ci sono tutti gli altri.

I tentativi sul mercato di gennaio

A precisa domanda sul futuro di Balotelli l’allenatore del Genoa è stato chiaro lunedì scorso: “Non c’è niente da dire, ha detto tutto il nostro direttore”. Che negli ultimi giorni di mercato si era limitato a dire: “Gli stiamo cercando una sistemazione“. Una soluzione, come emerso nelle ultime ore, ci sarebbe ancora. Memori dell’esperienza con l’Adana Demirspor dal campionato turco si registra l’interesse di un paio di club.

Il Genoa è pronto a lasciarlo andare anche gratis ma è una corsa contro il tempo. La cessione dovrebbe avvenire nelle prossime ore, visto che il mercato in Super Lig chiude a mezzanotte. La decisione spetta dunque solo a Balotelli e la sensazione è che SuperMario non intenda ricominciare tutto daccapo in Turchia ma aspettare la prossima stagione per cambiare aria.

Il Trapani non si arrende

In tal senso si registrano le parole di Valerio Antonini, presidente del Trapani, che nel corso della puntata di Sicily In The Box sull’ipotesi Balotelli ha detto: “L’ho sognato ma bisogna fare i conti con la realtà purtroppo. C’è stata una chiacchierata con il suo procuratore Facchinetti, a cui abbiamo chiesto la disponibilità. Ci è stato detto fino all’ultimo di aspettare, ma evidentemente il ragazzo non se l’è sentita di scendere così in basso di categoria e siamo rimasti che in caso di Serie B a giugno ci riproverò. Alla fine è sempre Serie C, ecco perché voglio prima possibile andare in Serie B, per contare di più in Italia”.