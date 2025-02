Genoa, su Balotelli arriva la risposta definitiva di Vieira dopo il pari a Torino

Il tecnico dei liguri silura definitivamente Super-Mario che da più di un mese non è nemmeno più presente nella lista dei convocati

Mario Balotelli, chi l’ha visto? Il bomber 34enne è praticamente scomparso dalle gerarchie del tecnico dei liguri, Patrick Vieira, e anche da molto tempo. Nel Genoa, infatti, Super-Mario continua a non essere più nemmeno tra i convocati da più di un mese. A spiegare cosa è successo a Balotelli è proprio il tecnico francese al termine della sfida contro il Torino, pareggiata dai rossoblù per 1-1.

Genoa, Vieira silura definitivamente Balotelli

Intervistato da Dazn immediatamente prima di Torino-Genoa, Patrick Vieira ha dato il benservito a Mario Balotelli: “Non c’è niente da dire, ha già detto tutto il nostro direttore. Noi puntiamo alla salvezza”. Il ds era stato chiaro negli ultimi giorni di mercato: “Troveremo una sistemazione per Balotelli”. Cosa non riuscita ma era ormai chiaro che il giocatore non rientrava e non rientra nei piani del Genoa.

Balotelli vuol comunque rimanere al Genoa

Balotelli lo ha detto chiaro: “Voglio restare qui”. E così continua ad allenarsi con il Genoa ma è l’ultima scelta in attacco di Patrick Vieira.. L’ennesima scommessa per l’ex Milan che sa bene come la stima del tecnico nei suoi confronti sia bassa. Vieira punta soprattutto su Pinamonti e ha a disposizione anche Ekuban, Vitinha, Ekhator, Cornet, Messias, Venturino, oltre a Miretti e Zanoli che giocano nel tridente. Mario non è fuori lista perché al Genoa i posti liberi non mancano (ne ha 3 a disposizione) e, almeno per ora, resta ma dovrà scalare tutte le gerarchie per trovare spazio.

I numeri di Balotelli al Genoa

Per Mario Balotelli al Genoa i numeri restano pessimi: sole 6 partite da subentrato e 56 minuti giocati. L’ultima volta in campo, per il bomber 34enne, è stata contro il Napoli nella sfida del 21 dicembre 2024. Da lì in poi solo due panchine (contro Lecce ed Empoli) e da un mese mai più presente nemmeno nella lista dei convocati di Vieira.