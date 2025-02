Genoa, Balotelli manda nuovo messaggio: la risposta di Vieira, ecco chi gioca col Torino

Domani il Grifone è atteso ad una delicata gara con i granata, SuperMario continua a sperare in una chance ma per il tecnico le gerarchie sono chiare

“Sono un uomo di parola, voglio mantenere la mia promessa”. Con questo messaggio criptico sul suo profilo Instagram Mario Balotelli – che poi si è fotograto anche assieme al fratello Enock – a fine mercato aveva rilanciato le sue ambizioni col Genoa, dove è rimasto nonostante l’addio fosse scontato. Più che cercare nuove strade all’estero (Mls o Arabia) SuperMario resta intenzionato a riprovarci in rossoblù anche se per Vieira è ormai l’ultima ruota del carro.

Da quasi un anno Balotelli non festeggia per un gol, era il 3 aprile 2024 quando segnò per l’ultima volta una rete (inutile, peraltro) con la maglia dell’Adana Demirspor. A Genova era sbarcato lo scorso 28 ottobre, fortemente voluto da Alberto Gilardino che iniziò a dargli qualche spezzone (brevissimo) di partite prima che l’arrivo di Vieira segnasse la parola fine alla storia di SuperMario col Grifone.

Strano che il Genoa non abbia risolto il suo contratto quando ne aveva facoltà, ovvero entro il 31 dicembre, vani i tentativi di cederlo a gennaio. Solo sirene illusorie da Monza e Venezia, bocciata la soluzione Trapani. Balotelli è rimasto a Genova e in fondo alle gerarchie. Perché Vieira, nella conferenza alla vigilia della gara col Torino, è stato ancora una volta chiaro.

Per Vieira c’è spazio per tutti tranne che per Balotelli

Parlando dei suoi attaccanti e delle possibili scelte il tecnico francese nomina tutti tranne SuperMario: “Davanti abbiamo tanta scelta. Abbiamo tanti giocatori che sono rientrati da infortuni e si sentono meglio”. Poi l’incoronazione di Pinamonti: “Per un attaccante è sempre importante fare gol. Se guardiamo l’ultima partita giocata contro la Fiorentina, abbiamo creato situazioni dove far gol. Nella fase offensiva manchiamo di cattiveria. Pinamonti vuol fare gol ma sono comunque contento della sua prestazione. Mi piace la sua mentalità e come lavora per la squadra. Questa è la mentalità che voglio per la squadra. E’ un giocatore importantissimo”

Vieira ha occhi solo per Pinamonti

Poi aggiunge: “Io non credo che faremo più gol con due o tre attaccanti in campo. Io credo di più alla fase offensiva del giocatore. Da quando sono arrivato abbiamo avuto tantissimi infortuni, ora invece ci sono giocatori che rientrano. Non stanno fisicamente bene ma abbiamo più opzioni. A Pinamonti dico di continuare a fare le cose che sta facendo adesso e continuare a fare questo lavoro per la squadra. Non sono preoccupato che non fa gol da tanto ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. E’ mancata un po’ di fortuna ma ha creato occasioni. Non sono preoccupato per niente.

E quando gli chiedono chi può giocare al posto di Cornet ne cita tre ma non Balotelli: “Ce ne sono che possono giocare al suo posto ci sono Zanoli che ha giocato bene, Vitinha che può giocare a destra o Messias che può giocare in questa posizione anche lui. Abbiamo scelte, l’importante è fare quella giusta”.

L’analisi di Vieira

Infine Vieira conclude: “Sarà una partita complicata e difficile ma noi siamo una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo avere questa concentrazione in campo ma ci aspettiamo una partita difficile, noi saremo pronti a fare la gara che dovremo fare. La partita giocata a Firenze dimostra che ci sono ancora cose da migliorare. Abbiamo fatto una partita dove meritavamo di fare più punti. Non dobbiamo abbassare la concentrazione e la determinazione. Deve essere sempre alta, il nostro obiettivo è fare punti e restare in Serie A. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con organizzazione ma abbiamo preso due gol”.