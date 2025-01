Balotelli e il mistero del proverbio cinese: nella storia su Instagram un indizio sul suo futuro?

SuperMario pubblica una citazione sulla saggezza e il perdono: potrebbe essere il segnale che resterà al Genoa per dare un’altra chance al rapporto con Vieira

Chiamatelo pure il proverbio del mistero: è una frase sulla saggezza e il perdono citata da Mario Balotelli nella sua ultima storia Instagram. Si ignora per ora perché SuperMario l’abbia pubblicata: che sia un indizio riguardante il suo futuro al Genoa?

Genoa, Balotelli fuori dal progetto di Vieira

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato e Mario Balotelli è ancora un giocatore del Genoa, nonostante non veda il campo da oltre un mese: l’ultima apparizione del 34enne attaccante con la maglia rossoblù risale al 21 dicembre, quando giocò i 7 minuti finali della gara persa per 2-1 contro il Napoli. Da allora due match in panchina e tre in tribuna che hanno segnato la definitiva rottura con Patrick Vieira.

Balotelli con le valigie, ma senza destinazione

Il rapporto turbolento con l’allenatore del Genoa ha spinto Balotelli e il suo entourage a guardarsi intorno, in cerca di una nuova sistemazione. “Mario ha ancora molta voglia di giocare, il Genoa non gli sta dando i minuti che vorrebbe – ha detto il d.s. rossoblù Marco Ottolini prima del match col Monza – Negli ultimi giorni di mercato stiamo lavorando per cercare un posto dove possa giocare”.

Il mercato di gennaio è però ormai agli sgoccioli e Supermario non ha ancora trovato una squadra. Che decida alla fine di rimanere al Genoa e dare una nuova chance al suo rapporto con Vieira?

Balotelli e il proverbio cinese sul perdono

Potrebbe essere interpretata così la frase postata da Balotelli nella sua ultima storia su Instagram, che riporta un proverbio cinese sulla capacità di perdonare. “Lo sciocco non perdona e non dimentica. L’ingenuo perdona e dimentica. Il saggio perdona e non dimentica”, scrive SuperMario che pensiamo voglia attribuirsi il ruolo del saggio.

Dal suo punto di vista, chi dovrebbe perdonare Balotelli? Vieira, ovviamente. Di conseguenza, questa interpretazione fa pensare che SuperMario, non trovando una squadra che lo interessi, abbia alla fine deciso di restare al Genoa, dando una seconda possibilità a Vieira. Anzi una terza, considerando lo scontro già avuto quando erano entrambi al Nizza. Vedremo, intanto per ora è difficile immaginare un’altra lettura del proverbio legata al calcio.