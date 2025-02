Genoa, Balotelli resta “prigioniero” di Vieira: sfumate le piste Venezia e Monza. I possibili scenari all’estero

L’attaccante bresciano è stato molto vicino a un ritorno in Brianza che non si è concretizzato: la rescissione non è un opzione in questo momento. Ora Mario dovrà provare a convincere Vieira

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Mario Balotelli resta “prigioniero” di Patrick Vieira. L’attaccante era tornato a giocare in Serie A e con la maglia del Genoa con un grande carico di aspettative e di entusiasmo. Alberto Gilardino ha accolto il suo arrivo con grande soddisfazione ma il suo lavoro è terminato pochi giorni dopo. Al suo posto Patrick Vieira che non ha mai davvero considerato SuperMario come una reale opzione in attacco e per il bresciano è cominciato un momento difficile.

La suggestione Monza

Voglia di rimanere in Italia e nella massima serie che ha portato Mario Balotelli anche alla possibilità di un clamoroso ritorno. Dopo la cessione di Maldini, il Monza è andato a caccia di un attaccante per allungare le rotazioni a disposizione e si è fatto il nome proprio di SuperMario con il centravanti bresciano disposto a riabbracciare la causa brianzola. Quando però sembrava tutto fatto, c’è stato un netto rallentamento e alla fine la trattativa secondo quanto riportato da Di Marzio non sarebbe mai davvero decollata.

Niente Venezia ed Empoli

Nella giornata di oggi Mario Balotelli è stato ancora una volta al centro delle discussioni. L’attaccante non ha trovato spazio con l’arrivo di Patrick Vieira in panchina ma ha sempre dimostrato la sua voglia di rimanere in serie A. Fino all’ultimo minuto ha cercato una nuova destinazione nella massima serie. L’Empoli ci ha pensato a lungo ma non ha mai lanciato l’assalto definitivo. Nell’ultima giornata della finestra di mercato c’è stata anche una conversazione con il Venezia ma i lagunari poi hanno deciso di fare un passo indietro.

Le chance di SuperMario

In questo momento Balotelli sembra destinato a rimanere al Genoa visto che al momento non ha aperto alla possibilità della rescissione del suo contratto. Ci sono ancora però dei possibili scenari per l’attaccante di cercare una nuova sistemazione. Il mercato dei principali campionati è chiuso ma restano delle opportunità, tra queste ci sono il Portogallo la cui chiusura è prevista nella serata del 4 febbraio ma soprattutto la Turchia, dove Balotelli è conosciuto e potrebbe trovare una sistemazione visto che la sessione si concluderà l’11. Ma il sogno di rimanere a giocare in Serie A potrebbe essere definitivamente infranto.

