Calciomercato: Asllani nel mirino della Fiorentina, Immobile più vicino al Bologna, Simeone piace al Genoa

L'Atalanta sorpassa il Milan nella corsa ad Ahanor, per Bonny accelerata decisiva dell'Inter, Adzic potrebbe andare in prestito dalla Juve al Palermo

Il mercato ufficialmente partirà solo il 1 luglio ma oltre alla finestra extra concessa alle società impegnate al Mondiale per club sono numerose le trattative partite e gli affari vicino alla chiusura.

Pioli vuole Bernabè o Asllani

La Fiorentina si rifà il look a centrocampo: non riscattati Danilo Cataldi, Adli e Folorunsho. Due nomi in pole: piacciono Adrian Bernabé, metronomo del Parma, spagnolo, classe 2001, che però costa caro (25 milioni) ed Asllani, dato in uscita dall’Inter. Intanto la trattativa per portare Ciro Immobile al Bologna sta entrando nel vivo. L’ex attaccante della Lazio dovrebbe liberarsi a zero dal Besiktas con una buonuscita dal club turco. I rossoblù propongono un contratto di una sola stagione con opzione per un’altra a una cifra di poco inferiore ai 2 milioni più bonus. Il suo entourage ne chiede due, lunedì giornata chiave.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Berardi rinnova fino al 2029

Giornata di saluti social per il Milan. Su X i rossoneri hanno salutato Joao Felix, Sottil e Kyle Walker, non riscattati e simbolo del mercato flop di gennaio della scorsa stagione. Dopo anni e anni con l’etichetta di uomo mercato seguito dalle big per Berardi si profila l’amore a vita col Sassuolo. il prolungamento potrebbe essere addirittura biennale, legando Berardi al Sassuolo fino al 2029. Yoan Bonny intanto è sempre più vicino all’Inter, che ha raggiunto un accordo verbale con il Parma per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Dopo il flop Balotelli al Genoa Vieira cerca una punta. La prima scelta è Giovanni Simeone, ora al Napoli e portato in Italia proprio dal Grifone nel 2016, quando fu autore di 12 nella sua stagione d’esordio in Italia. Su di lui c’è anche il Pisa, squadra in cui giocò suo padre Diego. La seconda è M’Bala Nzola, tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Lens. Il Genoa lo aveva cercato già l’estate scorsa. Il Palermo si è iscritto alla corsa per il prestito di Vasilije Adzic. La Juve valuta le possibilità per il 2006 montenegrino affinché nella prossima stagione possa giocare con continuità, dopo l’ultimo anno di spola tra prima squadra e Next Gen.

Shopping granata in casa Empoli

Il Torino fa shopping in casa Empoli. Quasi fatta per Tino Anjorin che dovrebbe essere il sostituto di Samuele Ricci, indirizzato al Milan. Per lui, il club di Cairo sborserà 5 milioni di euro (in caso di cessione il Chelsea vanta nei suoi confronti il 40% sulla rivendita). L’altro giocatore in arrivo è il difensore classe 1996 Ardian Ismaiji, anche lui nell’ultima stagione a Empoli.

L’Atalanta ha sorpassato il Milan nella corsa al terzino mancino Honest Ahanor ma il Genoa chiede 15 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita