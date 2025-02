Balotelli, nuova sfida: "Voglio restare al Genoa". Il rimpianto di Gilardino

Sembrava scontato l'addio di SuperMario, messo ai margini da Vieira che lo considera l'ultima scelta in attacco, ma il bomber non ha cambiato casacca

Va al Venezia, no al Trapani, no in Messico, no al Monza. Alla fine però Mario Balotelli è rimasto al Genoa, quel club che l’aveva fortemente voluto quando c’era Gilardino in panchina e che l’ha presto ripudiato da quando si è insediato Patrick Vieira. Teoricamente potrebbe ancora rescindere il contratto e cercare un’altra squadra ma SuperMario ha preso la sua decisione.

Balotelli vuol rimanere al Genoa

Balotelli lo ha detto chiaro: “Voglio restare qui”. E così continua ad allenarsi con il Genoa ma è l’ultima scelta in attacco di Patrick Vieira. Così scrive infatti il Secolo XIX. L’ennesima scommessa per l’ex Milan che sa bene come la stima del tecnico nei suoi confronti sia bassa. Vieira punta soprattutto su Pinamonti e ha a disposizione anche Ekuban, Vitinha, Ekhator, Cornet, Messias, Venturino, oltre a Miretti e Zanoli che giocano nel tridente. Mario non è fuori lista perché al Genoa i posti liberi non mancano (ne ha 3 a disposizione) e, almeno per ora, resta ma è l’ultima scelta in attacco.

Mai una Balotellata a Genova

I rapporti tra SuperMario e il club sono buoni, il giocatore ha sempre mantenuto un comportamento nei limiti, nessuna “balotellata” se si escludono un paio di duri sfoghi social. Anche su questo versante, però, Balotelli ha cambiato tiro. Gli ultimi suoi post sono quasi un inno alla gioia: ha pubblicato foto di se stesso sempre sorridente e del mare di Genova baciato dal sole. Ora vuol convincere Vieira a dargli un’altra chance.

I rimpianti di Gilardino

Di Balotelli ha parlato alla Gazzetta anche Gilardino, visto che il bomber fu acquistato dal Genoa su sua indicazione: “Era una sfida per entrambi, avrei provato a vincerla. Nell’ultima parte della mia carriera ho preso tante porte chiuse in faccia, so che rabbia e voglia di rivincita abbia un atleta. Avevo percepito questo in Mario, gli auguro di dimostrarlo”.