Balotelli e Juan Jesus al fianco di Kean contro il razzismo, i messaggi e le frecciate: “Vediamo come finisce stavolta”

Tanti calciatori si sono schierati al fianco di Kean, vittima di insulti razzisti sui social. La solidarietà di Marcus Thuram e Leao. E Juan Jesus rilancia il caso Acerbi

Inter–Fiorentina è balzata agli onori della cronaca non solo per gli errori arbitrali e le conseguenti polemiche che hanno scandito il post partita, ma – purtroppo – anche per i vergognosi insulti razzisti di cui è stato vittima Kean sui social. L’attaccante ha denunciato tutto su Instagram, incassando la solidarietà di vari colleghi, tra cui Balotelli e in particolare Juan Jesus, che col suo post ha fatto tornare d’attualità il caso Acerbi.

Razzismo, Juan Jesus con Kean: la frecciata ad Acerbi

Tra i primi a schierarsi al fianco del bomber della Fiorentina e della Nazionale figura il difensore del Napoli Juan Jesus. Il brasiliano, che nel corso della scorsa stagione denunciò di essere stato vittima di insulti discriminatori da parte di Acerbi nel corso della sfida contro l’Inter a San Siro, ha scritto su Instagram: “Sono con te fratello”.

A seguire la stoccata accompagnata dall’emoji del vomito: “Vediamo come finisce questa volta”. Il riferimento è ovviamente all’epilogo del caso Acerbi: il centrale nerazzurro fu infatti assolto dal Giudice Sportivo Mastrandrea per insufficienza di prove.

Anche Balotelli in campo: il sostegno di Super Mario

Balotelli sa bene cosa significa essere bersaglio di frasi a sfondo razzista. Ed è per questo motivo che è subito ‘sceso in campo’ per esprimere la sua solidarietà a Kean. “Scimmia del ca… fai vedere i muscoli”, “Che fai stasera non balli scimmia”, “Ma stasera non hai fatto la tua mossa da femminuccia, vai a casa scimmiun”: sono solo alcuni dei tanti messaggi che il centravanti della Viola ha deciso di pubblicare e denunciare sui social dopo la partita persa con l’Inter.

Più o meno gli stessi che sono stati rivolti più di una volta a Super Mario nell’arco della sua carriera in giro per l’Europa. E l’attaccante del Genoa non ha esitato a stigmatizzare la vicenda: “È italiano, è nero ed è il mio fratellino! – ha scritto riferendosi a Kean -. Siamo fieri di te, noi italiani e africani veri. Razzisti, siete rimasti da soli”.

Rafa Leao e Thuram in prima linea per Moise

Inter e Fiorentina hanno immediatamente preso posizione: a tal proposito, il club toscano ha fatto sapere che “gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”. Un altro nerazzurro ha voluto schierarsi a sostegno di Kean: Thuram. Tikus ha postato uno scatto del collega accompagnato da un cuore, a testimonianza che non c’è rivalità che tenga dinanzi a episodi di razzismo.

Dalla Milano rossonera, invece, ecco l’incoraggiamento dell’amico Rafa Leao: i due condividono da sempre la passione per la musica, tanto è vero che stanno realizzando anche un disco insieme. “Siamo noi contro loro. Sono con te sempre, non importa il resto” ha scritto il portoghese.