Inter-Fiorentina, razzismo su Kean: l'attaccante mostra gli insulti sui social, mossa ufficiale del club viola

Il centravanti commenta disgustato: "Ancora nel 2025". Il club toscano gli esprime solidarietà e annuncia la segnalazione dei responsabili alle autorità competenti.

La partita è stata bellissima, vibrante, con tante occasioni da gol, anche se purtroppo macchiata da clamorose sviste arbitrali. Il dopogara di Inter-Fiorentina, invece, è stato contrassegnato dalla vergogna. Una sequenza di insulti, di offese, di odio a sfondo razziale si è riversata su Moise Kean. E l’attaccante della squadra viola e della Nazionale italiana, esasperata, ha deciso di “condividere” tutto coi suoi follower. Ha pubblicato gli insulti ricevuti in privato, ha messo in piazza – e alla berlina – gli autori degli scandalosi messaggi razzisti ricevuti al termine della partita. E il club toscano non è rimasto a guardare.

Insulti razzisti a Kean dopo Inter-Fiorentina

Tantissimi i messaggi ricevuti da Kean. Molti, purtroppo, contrassegnati da insulti e offese di matrice razziale. “Godo scimmia ne..”, è il primo della serie, condiviso da Kean tra le sue stories Instagram. “Che fai stasera non balli scimmia”, un altro messaggio che si fa fatica persino a leggere. “Ma stasera non hai fatto la tua mossa da femminuccia, vai a casa scimmiun”, un altro insulto becero e inaccettabile. “Fai cag… fai non hai fatto un ca… oggi scimmia del ca…”, è un altro commento diffuso dall’ex Juve. Non è finita: “Scimmia del ca… fai vedere i muscoli”. Oppure: “Non ci sono neg… italiani”. E ancora: “Scimmia di me… ora non parli più cogl…”.

Gorilla e vomito: la reazione di Moise alle offese

Kean ha deciso di mettere in piazza la montagna di fango, di insulti e di offese ricevuta al termine del match contro l’Inter. E chissà se quanto pubblicato dal bomber non sia soltanto una piccola parte dei messaggi offensivi ricevuti. Alle offese e alle contumelie Kean ha risposto anzitutto cambiando provocatoriamente la propria immagine del profilo con un quella di un gorilla, quasi a irridere i suoi detrattori. Poi ha commentato le varie offese ricevute in privato e ricondivise con un messaggio disgustato, accompagnato da una emoticon eloquente, quella del vomito. “Ancora nel 2025…”, il suo commento.

Fonte: Moise Kean Instagram

La Fiorentina al fianco di Kean: “Segnalati gli autori degli attacchi”

La Fiorentina, nel cuore della notte, ha diffuso su X una nota in cui mostra assoluta vicinanza al suo calciatore, stigmatizzando l’atteggiamento dei razzisti che lo hanno preso di mira. Che dovranno dar conto delle loro azioni alla polizia postale, visto che il club viola ha annunciato la segnalazione degli autori dei messaggi alle forze dell’ordine. Questo il testo del messaggio social diffuso dalla società presieduta da Rocco Commisso: “La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”.