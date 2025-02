Balotelli: Vieira gli nega gara da ex con l'Inter ma SuperMario fa festa lo stesso, ecco perchè

Nonostante l'infortunio di Vitinha e le altre assenze il tecnico del Genoa continua a non considerare il bomber che non giocherà contro il suo ex club

Sarebbe stato suggestivo vedere Mario Balotelli tornare a San Siro per affrontare la “sua” Inter sabato sera ma non succederà. Nonostante le tante assenze, cui si è aggiunto Vitinha che ne avrà per almeno due settimane, SuperMario resterà ancora a guardare. Il tecnico del Genoa Vieira ha messo una X sul suo nome e almeno fino a salvezza matematica acquisita non se ne parla. Balotelli però ieri ha festeggiato lo stesso, come vedremo.

Contro l’Inter una sfida al passato

Anche per Vieira sarà un ritorno a Milano da ex: “Ho passato momenti bellissimi all’Inter, però la partita per noi è importante e vogliamo andare lì a fare una bella partita e prendere punti. Questo è il mio obiettivo e della squadra. Troveremo un’Inter molto arrabbiata che ha perso l’ultima partita. Ha voglia di prendere i tre punti ed ha una rosa con 25 giocatori di altissimo livello e una squadra che è una delle più forti in Europa”.

Vieira stravede per Pinamonti

Altro che Balotelli, per Vieira il centravanti ideale era e resta Pinamonti: “Pina è un giocatore importantissimo per la squadra, per i gol che ha fatto e per i sacrifici che lui sta facendo per la squadra. Interpreta il calcio per come lo vedo io: lavora per la squadra nei momenti in cui viene ad aiutare dal punto di vista difensivo”.

Complimenti anche all’ex Juve Miretti: “Sono molto felice di quanto Miretti sta facendo. Ogni tanto ci dimentichiamo che i giocatori giocano fuori posizione e che ovviamente devono adattarsi. Miretti, dal punto di vista dell’entusiasmo e dello spirito, sta sempre facendo bene”.

Balotelli alla festa del fratello Enock

Nonostante sia un momento difficile – ed anche un po’ umiliante – dal punto di vista sportivo, Balotelli non perde nè la calma nè il sorriso. Il bomber, che sta accettando tutto senza protestare, ieri ha fatto festa lo stesso nonostante l’ennesima esclusione.

Il giocatore ha preso parte infatti alla festa di compleanno del fratello Enock, cui ha dedicato una delle sue stories su Instagram: “Buon compleanno a una delle parti più importanti della mia vita, love you little bro”. Enoch Barwuah Balotelli ha compiuto infatti 32 anni. Il fratello di SuperMario è attualmente senza squadra, dopo aver rescisso con la Pro Palazzolo dove è rimasto solo pochi mesi. Assieme al più noto fratello, ai familiari più stretti e agli amici Enock ha festeggiato al ristorante con tanto di torta con fuochi d’artificio alla fine.