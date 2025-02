Genoa, ecco perchè Balotelli non è fuori rosa ma non gioca mai. Cosa è successo col Venezia, spunta nuovo club

SuperMario sempre out e ultimo nelle gerarchie ma potrebbe aprirsi una nuova opportunità, ottima prova dell'arbitro Marinelli nel posticipo a Marassi

E’ fuori dal progetto ma non è fuori rosa. Non gioca mai, neanche quando manca mezza squadra (anche Vitinha ieri si è fatto male di nuovo ma Vieira non tornerà sui suoi passi) ma è regolarmente in lista: l’annus horribilis di Mario Balotelli continua sulla scia delle recenti delusioni ma nessun giallo. C’è un motivo per cui il bomber, ufficialmente messo alla porta, resta in rosa.

Balotelli non si è mai arreso

L’ex Inter non si è mai arreso, ha sempre sottolineato che lui crede ancora di potersi giocare le sue chance e così continua ad allenarsi con il Genoa, anche se non ha alcuno spazio nei piani presenti e futuri del club. Perché è in fondo alla lista degli attaccanti a disposizione di Vieira.

Il motivo per il quale l’attaccante non è fuori lista è presto spiegato: perché il Genoa ha tre posti liberi e tanti giovani che per regolamento non si conteggiano. I rapporti con il club (non con il tecnico) sono buoni: i dirigenti lo hanno sempre informato di quello che stava succedendo, Balotelli ha sempre mantenuto un comportamento nei limiti, senza creare grandi problemi di spogliatoio.

Ipotesi Parma per Balotelli

Finito il mercato di gennaio resta però ancora aperta una porta per il giocatore. L’infortunio di Djuric e l’arrivo di Chivu a Parma potrebbero essere il vero salvagente di SuperMario. Senza più il suo bomber per tutta la stagione il club emiliano che ieri ha esonerato Pecchia potrebbe vedere in Balotelli una soluzione low cost, qualora Super Mario dovesse rescindere con i Grifoni. Chivu lo conosce benissimo, è stato suo compagno di squadra all’Inter e lo stima.

Col Venezia l’arbitro Marinelli impeccabile

Ieri, intanto, nel 2-0 del Genoa al Venezia, va sottolineata la prova positiva dell’arbitro Marinelli, a coronamento di una settimana finalmente priva di polemiche arbitrali. Livio Marinelli è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002. Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e in stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna, e maluccio in Verona-Torino ma soprattutto ha fatto discutere in Juventus-Cagliari. Non ha sbagliato niente però martedì scorso in Atalanta-Bologna di coppa Italia e in Napoli-Udinese la settimana scorsa. Vediamo come se l’è cavata ieri sera a Marassi il fischietto laziale.

I precedenti di Marinelli con Genoa e Venezia

Tredici gli incroci con i lagunari (5 vittorie, 3 pari e 5 ko), 10 con i liguri (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Capaldo con Perri IV uomo, Di Bello al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, all’11′ Bani per fallo su Fila e al 15′ Kike Pérez per fallo su Johan Vásquez. Per il resto ha condotto la gara senza problemi. Nessun caso dubbio, nessuna protesta, nessun intervento del Var. Genoa-Venezia è finita 2-0.