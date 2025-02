Pagelle Genoa-Venezia 2-0: Pinamonti e Cornet fanno un regalo a Vieira ma Vitinha si infortuna

Il doppio assist di Ekuban e le conclusioni nel finale dei due attaccanti di Vieira regalano tre punti di platino al Grifone. Di Francesco ancora ko, nonostante i nuovi acquisti

Il Genoa di Patrick Vieira batte il Venezia di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di Pinamonti e Cornet, finalizzando al meglio il doppio assist di Ekuban. Lagunari ancora ko e costretti a rincorrere in classifica, con una salvezza che appare sempre più lontana. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match andato in scena a Marassi, in occasione della 25esima giornata di Serie A.

Genoa-Venezia 2-0: Pinamonti e Cornet regalano la vittoria a Vieira

Primo tempo povero di emozioni a Marassi, dove tensione e posta in palio condizionano inevitabilmente le prestazioni dei 22 in campo. Un lampo dell’ex Juve Nicolussi Caviglia impegna Leali con un gran tiro dalla distanza, che prova ad approfittare delle raffiche di vento che hanno caratterizzato la serata genovese. Clamoroso, invece, l’errore di Kike Perez da buonissima posizione, con un destro che finisce altissimo.

Nella ripresa, le palle inattive rischiano di recitare un ruolo decisivo nell’economia del match, con Bani che va ad un passo dal gol del possibile 1-0. Poco più tardi, è Pinamonti a spaventare Radu, bravo a farsi trovare pronto sul sinistro dell’ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter. Frendrup e Martin non vanno lontano dal bersaglio grosso, prima della parata di Leali su Kike Perez.

C’è bisogno di un super gol di Pinamonti per sbloccare una sfida così equilibrata, illuminata dal destro a giro del numero 19 rossoblù. È solo il primo di due assist per il neo entrato Ekuban, che poco dopo serve Cornet e consente al francese di punire un Radu non esente da colpe. 2-0 il finale a Marassi. Salvezza ipotecata dal Grifone, Venezia penultimo con 16 punti.

Genoa-Venezia: le emozioni del match

Top e Flop del Genoa

TOP

Pinamonti voto 7: Vieira si affida a lui per sbloccare la delicatissima partita di Marassi e non sbaglia. Finalizza alla grande l’assist di Ekuban, dimostrandosi di un’altra categoria rispetto alla “semplice” corsa salvezza.

FLOP

Vitinha voto 5: Non riesce a trovare sempre la posizione giusta sul rettangolo di gioco, lasciandosi assorbire dalla densità creata dal trio difensivo del Venezia. Poco preciso negli ultimi 20 metri, non premia i movimenti di Pinamonti.

Top e Flop del Venezia

TOP

Nicolussi Caviglia voto 6,5: Metronomo del centrocampo arancioneroverde, tiene la testa alta e gestisce i tempi di gioco del Venezia. Suo il primo tiro in porta della partita, che chiama Leali ad un ottimo intervento in angolo. Poi tante buone giocate al servizio della squadra.

FLOP

Kike Perez voto 5: Ha sulla coscienza un’occasione clamorosa, che avrebbe consentito al Venezia di passare in vantaggio nel primo tempo. Sagacia tattica in mezzo al campo, ma una serie di errori imperdonabili per una gara così importante.

