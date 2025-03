Genoa, come sta Balotelli dopo l'operazione: l'ultima foto di SuperMario

Il bomber, ai margini della prima squadra con Vieira che lo ha escluso dal progetto, ha subìto un intervento al quinto metacarpo della mano destra

E’ stato già dimesso Mario Balotelli, che ieri è stato operato alla clinica Humanitas Pio X di Genova, come lui stesso aveva documentato con una foto sui social in cui lo si vedeva in pigiama, con una cuffietta verde e con la mano fasciata.

Cosa ha avuto Balotelli

Mario Balotelli si è operato alla mano destra dopo essersi fratturato il quinto metacarpo nei giorni scorsi. L’ex Inter per diverse sedute ha fatto delle terapie, anch’esse testimoniate nelle sue stories su Instagram, ma evidentemente l’esito non era quello sperato e di conseguenza ha optato per questa decisione.

L’ultima foto di SuperMario

L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore ha già lasciato l’ospedale anche se la foto che ha pubblicato oggi fa un po’ impressione: postata l’immagine della mano totalmente bendata dal polso in su, quasi come se fosse stata colpita da una mina. Balotelli però sta bene e freme per tornare agli allenamenti, anche se sa bene di non rientrare più nei piani di Patrick Vieira.

Neanche un’ora totale in campo per Balotelli

L’ultima apparizione in campo di Balotelli risale alla sfida interna con il Napoli dello scorso 21 dicembre (una decina di minuti nel finale, in cui però sfiorò due volte la rete) mentre l’ultima panchina è del 12 gennaio. Da allora non è stato più convocato. Per lui 56′ complessivamente suddivisi in 6 presenze stagionali.