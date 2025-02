Genoa, agente Balotelli: il dispetto su Pinamonti per trattamento a SuperMario è la sua rivincita

Destini differenti ma intrecciati: Balotelli e Pinamonti hanno lo stesso agente che però potrebbe far pagare al Grifone la bocciatura di SuperMario

Cosa accade quando uno stesso agente lavora per due giocatori differenti, entrambi però nel medesimo club, e segnati da destini contrapposti? E’ il caso dell’asse Genoa-Raiola: da una parte c’è Mario Balotelli – ai margini del progetto e tenuto in panchina da mesi – e dell’altra Andrea Pinamonti, destinato ad un eventuale riscatto a giugno dopo una stagione brillante in rossoblù. La piazza di Genova, dopo le parole dell’agente Raiola, resta preoccupata per una possibile ‘ritorsione’ ai danni del club dopo il trattamento inflitto a Super Mario.

Il Genoa valuta il riscatto di Pinamonti

Andrea Pinamonti si sta rivelando una pedina fondamentale per il Genoa in questa stagione. Con otto reti all’attivo, molte delle quali decisive, il suo contributo ha fruttato quasi metà dei punti conquistati dalla squadra rossoblù.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un rendimento che sta spingendo la dirigenza a considerare seriamente l’acquisto definitivo dell’attaccante, arrivato dal Sassuolo in prestito oneroso per 2 milioni di euro. Il club ligure ha, infatti, la possibilità di riscattarlo a fine stagione per ulteriori 14 milioni, portando l’investimento totale a 16 milioni.

L’agente di Pinamonti prende tempo

Nonostante l’intenzione del Genoa di trattenere Pinamonti, il suo procuratore Enzo Raiola frena sull’operazione. Recentemente, il cugino del celebre Mino Raiola ha rilasciato dichiarazioni che hanno sollevato dubbi sulla permanenza dell’attaccante in Liguria.

Secondo l’agente, Pinamonti ambirebbe a giocare le coppe europee nella prossima stagione e quindi potrebbe cambiare squadra. Alla domanda sul possibile riscatto, Raiola ha preferito non sbilanciarsi, limitandosi a sottolineare che il giocatore è concentrato solo sul presente.

Tifosi preoccupati dopo le parole di Raiola

Le parole di Raiola non sono però state ben accolte né dalla tifoseria né dagli addetti ai lavori: con il Genoa in ripresa e Pinamonti al centro del progetto stagionale, le dichiarazioni non sono piaciute. Tuttavia, è anche possibile che l’agente stia giocando una partita strategica, cercando di ottenere condizioni migliori sia per il suo assistito che per il Sassuolo, club noto per le elevate richieste economiche.

L’ombra del caso Balotelli allontana riscatto Pinamonti

Un altro elemento che potrebbe influenzare la posizione di Raiola è la gestione di Mario Balotelli da parte del Genoa. L’attaccante 34enne, ormai completamente fuori dal progetto tecnico, si allena a parte e non viene convocato, con la prospettiva di restare fermo fino a giugno.

Enzo Raiola ha tentato fino all’ultimo di trovare a SuperMario una nuova sistemazione, nel mercato di gennaio, ma senza successo. È quindi plausibile che la freddezza dell’agente, nei confronti del Genoa sul riscatto di Pinamonti, sia soprattutto legata a un certo risentimento per il trattamento del club nei confronti del bomber 34enne.