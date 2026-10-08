Gli ingaggi di tutti i giocatori della rosa del Genoa 2026-27: da Messias a Vitinha, da Colombo a El Shaarawy

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Il Genoa 2026-27, vorrebbe puntare a una tranquilla salvezza, facendo qualche colpaccio contro le grandi e soprattutto valorizzando giovani o giocatori di prospettiva. I Grifoni si sono presentati ai nastri di partenza confermando in panchina Daniele De Rossi, ma rinnovando profondamente la rosa. A livello di ingaggi lordi complessivi la squadra ha un costo di circa 33milioni, più o meno in linea con l’ultima stagione secondo le stime di Capology.com. Il più costoso è sempre il portoghese Vitinha con 3,3milioni lordi: solo il nuovo acquisto, l’ivoriano Traorè ne prende tanti. Tra i nuovi acquisti qualche voto noto come El Shaarawy che è tornato sotto la Lanterna per chiudere la carriera, là dove l’aveva iniziata e ovviamente figura tra i più costosi, come anche giocatori di spessore internazionale come Sow e Ostigard. Ingaggi relativamente poco elevati per tre colonne della squadra come Frendrup, Colombo e Marcandalli attorno al milione lordo annuo.

Genoa 2026-27: gli ingaggi di Vitinha, Colombo, El Shaarawy e gli altri grifoni

Giocatore Ingaggio lordo

mnl €/anno Vitinha 3,3 Hamed Traoré 3,3 Justin Bijlow 3,1 Djibril Sow 2,8 Mario Mitaj 2,8 Stephan El Shaarawy 2,2 Leo Østigård 2,2 Johan Vásquez 1,3 Mikael Ellertsson 1,1 Morten Frendrup 1 Tommaso Baldanzi 1 Lorenzo Colombo 0,9 Junior Walter Messias 0,9 Milutin Osmaijc 0,9 Stefano Sabelli 0,9 Alessandro Marcandalli 0,6 Cody Drameh 0,6 Franz Ethan Meichtry 0,6 Amorim 0,5 Robinho Junior 0,5 David Puczka 0,3 Elias Havel 0,3 Samuel Wiafe 0,3 Daniele Sommariva 0,2 Lorenzo Venturino 0,2 Fonte: da dati Capology.com

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