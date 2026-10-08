Il Genoa 2026-27, vorrebbe puntare a una tranquilla salvezza, facendo qualche colpaccio contro le grandi e soprattutto valorizzando giovani o giocatori di prospettiva. I Grifoni si sono presentati ai nastri di partenza confermando in panchina Daniele De Rossi, ma rinnovando profondamente la rosa. A livello di ingaggi lordi complessivi la squadra ha un costo di circa 33milioni, più o meno in linea con l’ultima stagione secondo le stime di Capology.com. Il più costoso è sempre il portoghese Vitinha con 3,3milioni lordi: solo il nuovo acquisto, l’ivoriano Traorè ne prende tanti. Tra i nuovi acquisti qualche voto noto come El Shaarawy che è tornato sotto la Lanterna per chiudere la carriera, là dove l’aveva iniziata e ovviamente figura tra i più costosi, come anche giocatori di spessore internazionale come Sow e Ostigard. Ingaggi relativamente poco elevati per tre colonne della squadra come Frendrup, Colombo e Marcandalli attorno al milione lordo annuo.
Genoa 2026-27: gli ingaggi di Vitinha, Colombo, El Shaarawy e gli altri grifoni
|Giocatore
|Ingaggio lordo
mnl €/anno
|Vitinha
|3,3
|Hamed Traoré
|3,3
|Justin Bijlow
|3,1
|Djibril Sow
|2,8
|Mario Mitaj
|2,8
|Stephan El Shaarawy
|2,2
|Leo Østigård
|2,2
|Johan Vásquez
|1,3
|Mikael Ellertsson
|1,1
|Morten Frendrup
|1
|Tommaso Baldanzi
|1
|Lorenzo Colombo
|0,9
|Junior Walter Messias
|0,9
|Milutin Osmaijc
|0,9
|Stefano Sabelli
|0,9
|Alessandro Marcandalli
|0,6
|Cody Drameh
|0,6
|Franz Ethan Meichtry
|0,6
|Amorim
|0,5
|Robinho Junior
|0,5
|David Puczka
|0,3
|Elias Havel
|0,3
|Samuel Wiafe
|0,3
|Daniele Sommariva
|0,2
|Lorenzo Venturino
|0,2
|Fonte: da dati Capology.com