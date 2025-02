Genoa, Balotelli ricoverato in ospedale: il post sul profilo social

Vieira questa volta non ha bisogno di alibi per non convocare SuperMario per la gara di domenica contro l'Empoli: il bomber è fuori uso

La vedrà stavolta dalla tv e non dalla tribuna la gara tra Genoa e Empoli. Mario Balotelli è comunque abituato da mesi orami a non far parte delle scelte di Vieira e anche per la gara di domenica non sarà nè in campo nè in panchina. La tv però, probabilmente, non sarà quella di casa ma dell’ospedale.

Il post di Balotelli dall’ospedale

Supermario è stato infatti ricoverato, come ha reso noto lui stesso in una delle sue stories su Instagram. Niente di grave, sembrerebbe: il giocatore si è fatto una foto col pigiama e la cuffietta verde nella sua stanza d’ospedale, immortalando poi la mano fasciata e piena di garze.

Nel post si vede il bomber sorridere (ed è singolare anche come stia reagendo alle esclusioni dalla prima squadra) per cui non dovrebbe essere niente di preoccupante. Mentre Balotelli si cura la squadra intanto sta lavorando in vista della gara di domenica contro l’Empoli reduce dal successo ai rigori in Coppa Italia a Torino contro la Juventus.

Il Grifone ha già vinto la sfida dell’andata al Castellani e punta al bis davanti al proprio pubblico. Atteso il sold out a Marassi. Vieira dovrà fare a meno di Thorsby e Vitinha oltre al lungodegente Ahanor ma punta a ritrovare capitan Badelj al terzo giorno consecutivo di allenamento con i compagni.

L’omaggio a Guillermo Stabile

Domani, intanto, al Mei-Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana si terrà una conferenza dedicata a Guillermo Stábile, primo capocannoniere nella storia dei Mondiali e figura simbolo del calcio argentino di origine italiana. A 90 anni dal suo arrivo in Italia, dove ha lasciato un segno indelebile con la maglia del Genoa, verrà ripercorso il suo viaggio sportivo e personale attraverso le parole del nipote Guillermo Luis Barreira.