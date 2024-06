Euro2024, Croazia-Italia, il tabù, l’ultima idea di Spalletti, formazioni, i collegamenti tv

Calcio d'inizio alle 21 al Leipzig Stadion: le probabili scelte dei due allenatori Spalletti e Dalic. Ecco dove vedere la sfida in diretta tv

Dentro o fuori. L’Italia si appresta ad affrontare la Croazia in una sfida decisiva valida per la terza e ultima giornata del gruppo B. Gli azzurri, reduci dalla brutta sconfitta contro la Spagna, si giocheranno il tutto per tutto contro la Nazionale di Luka Modric lunedì alle 21. La squadra di Spalletti avrà a disposizione due risultati su tre per chiudere al secondo posto dietro la Spagna, mentre i croati, con un solo punto conquistato finora, dovranno necessariamente vincere per qualificarsi agli ottavi.

Euro2024, Croazia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Croazia e Italia, in programma lunedì 24 giugno alle 21 al Leipzig Stadion di Lipsia, sarà trasmessa in diretta tv sia su Rai 1, sia su Sky. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming gratuito su RaiPlay e, per gli abbonati, su Sky Go e NOW TV.

Partita Europei 2024: Croazia-Italia

Croazia-Italia Data e orario: lunedì 24 giugno ore 21

lunedì 24 giugno ore 21 Diretta tv: Rai 1, Sky

Rai 1, Sky Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Croazia-Italia, le probabili formazioni

Dopo la vittoria all’esordio contro l’Albania, l’Italia ha subito una pesante sconfitta contro la Spagna. La sfida, terminata 1-0, ha evidenziato una prestazione negativa degli azzurri, costretti a soffrire per tutti i 90 minuti sotto il pressing aggressivo della squadra di Luis De La Fuente. Per questo motivo, Luciano Spalletti sta considerando alcuni cambiamenti per la sfida contro la Croazia.

Nella giornata di ieri, la Nazionale italiana ha svolto un allenamento a porte chiude nel centro sportivo di Iselohn. Il primo dubbio per Spalletti riguarda Dimarco, che potrebbe essere sostituito da Cambiaso a causa di un trauma subito nella partita contro la Spagna. Non ci saranno cambiamenti nel modulo di gioco, ma due o tre nuovi interpreti potrebbero partire dal primo minuto.

Uno dei possibili cambiamenti riguarda Di Lorenzo, apparso in grande difficoltà nel marcare Nico Williams contro gli iberici, e che probabilmente verrà rimpiazzato da Darmian. A centrocampo, Cristante potrebbe affiancare Barella, mentre Fagioli potrebbe prendere il posto di Jorginho. In attacco, è probabile l’inserimento dal primo minuto di Retegui come centravanti al posto di Scamacca.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Barella, Fagioli; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Retegui. Ct. Spalletti.

Anche la Croazia di Dalic prevede cambiamenti per la sfida contro l’Italia. In conferenza stampa, il tecnico croato ha dichiarato di voler puntare su forze fresche. Brozovic dovrebbe essere sostituito dal giovane Luka Sucic. Anche Mario Pasalic va verso la maglia da titolare. In difesa, Gvardiol potrebbe occupare la fascia sinistra, con Perisic in panchina.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo Pongracic, Guardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Petkovic. Ct. Dalic.

Italia, con la Croazia c’è da sfatare un tabù

L’Italia non ha mai battuto la Croazia dal 1994 ad oggi nei loro otto confronti, con un bilancio di cinque pareggi e tre sconfitte. Tuttavia, se guardiamo più indietro nel tempo, c’è una vittoria degli azzurri contro i croati che risale a 81 anni fa. Il 5 aprile 1942, a Genova, l’Italia vinse 4-0 in un’amichevole. All’epoca, la Croazia era rappresentata dallo Stato Indipendente di Croazia, proclamatosi autonomo dal Regno di Jugoslavia. La Federazione Croata, sorta nel 1939, era stata riconosciuta dalla FIFA due anni dopo, rendendo dunque ufficiale anche quella gara tra azzurri e croati.