Euro2024, Adani si scatena durante Spagna-Inghilterra: urla in telecronaca sulla Rai, il web si spacca

L'esultanza "sudamericana" di Lele a ogni gol della finale divide i telespettatori: social divisi sull'ex difensore, che commenterà le prossime gare degli Azzurri.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’elogio del “calcio latino”, la passione e il coinvolgimento a ogni bella giocata da ambo le parti, l’elogio incondizionato del “bel gioco” e, soprattutto, le urla clamorose a ogni gol: questo, soprattutto, rimarrà del commento tecnico di Lele Adani durante Spagna-Inghilterra, la finalissima di Euro 2024, trasmessa in chiaro su Rai Uno. L’ex difensore promosso al fianco di Alberto Rimedio per il racconto dell’atto decisivo del torneo e capace, una volta di più, di spaccare il web. Adani, del resto, o lo si ama oppure no: e in effetti i social sono pieni di commenti agli antipodi, tra quelli dei “fedelissimi” e quelli di chi invece non ha gradito.

Spagna-Inghilterra: le urla di Adani

A scatenare le reazioni, stavolta, sono soprattutto le reazioni – ad alto volume – a ogni gol. Sia quelli di marca spagnola, firmati da Nico Williams e Oyarzabal, sia quello del momentaneo 1-1 inglese griffato Palmer. “Penso alla seconda voce elegante di Bertolucci nella finale di Wimbledon, la paragono agli urli di Adani e mi dico come siamo arrivati a questo…”, si domanda un utente su X. “Adani rischia farsi scoppiare le vene a ogni rete”, osserva un altro abbonato. “Ma perché Adani urla sempre dopo che c’è un goal?!?”, domanda una telespettatrice. E sono in tanti che si accodano: “Non bisogna per forza urlare per ogni cosa però Adani, madre de dios”.

Non solo critiche: quanti elogi per Lele

Non sono pochi, però, quelli che apprezzano. Qualcuno paragona addirittura Lele Adani a una spietata opinionista: “Adani è la Selvaggia Lucarelli del calcio”. Qualcun altro lo promuove incondizionatamente: “Troppo simpatico (e bravo)”. C’è chi fa i complimenti all’emittente: “Grandissima mossa della Rai, Adani genera discussioni, catalizza i commenti, fa parlare di quello che dice e non solo di quello che accade in campo. Insomma, ottima strategia di marketing”. Per qualcuno forse Lele difetta un po’ nella forma, non certo nella sostanza: “Urla a parte, sfido chiunque a dire che Adani non dica cose sensate”. E un utente non rimpiange il suo predecessore: “Di Gennaro faceva addormentare, almeno Adani tiene svegli”.

Adani commenta l’Italia: cosa aspettarsi?

Diversi utenti si proiettano già al futuro, ai racconti della malridotta Nazionale affidati al duo Rimedio-Adani. Proprio al “malcapitato” Alberto va il pensiero di un utente: “Massima solidarietà a Rimedio che avrà rischiato i timpani a ogni marcatura, viste le urla del suo compagno di telecronaca”. Ma Lele riuscirà a urlare per gli Azzurri? “Mi chiedo quale sarà l’atteggiamento di Adani per le partite dell’Italia se il gioco sarà quello di questi Europei”. Oppure: “Mi sa che Adani non urlerà troppo commentando le gare degli Azzurri”. E ancora: “Adani sostiene soltanto le squadre che “giocano bene”: sono preoccupatissimo visto che l’Italia gioca malissimo”.

