Euro 2024, Caressa e Zazzaroni all’attacco dei “filosofi del calcio complicato”: è una frecciata ad Adani?

Nell’ultima puntata di Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni vanno all’attacco del racconto del calcio degli ultimi anni. Nessuno fa nomi ma sui social il pensiero corre subito ad Adani

C’è un calcio che si gioca sul rettangolo verde e un altro che corre quasi parallelo. E’ il calcio che viene raccontato nel corso delle telecronache, sui giornali ma come più spesso accade anche sui social. Un doppio binario che ha trovato punti in comune anche nel corso di Euro 2024 e soprattutto dopo l’amara eliminazione dell’Italia di Luciano Spalletti per mano della Svizzera.

Caressa: “Il grande inganno dei filosofi”

Tutto nasce dalla domanda di un radio ascoltatore. Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni sono alle prese con la conduzione del programma Deejay Football Club che va in onda sulle frequenze di Radio Deejay. Il punto di domanda è relativo all’assenza di giocatori italiani di qualità. La risposta di Caressa però sembra andare fuori traccia: “Il grande inganno di questi anni è che c’è una pletora di filosofi che ha cominciato a dire che il calcio è complicato, che solo loro lo possono spiegare, che deve essere così. Lo fanno perché così possono iniziare a parlare del loro calcio e mi riferisco a tutti, commentatori e allenatori. Siccome c’è qualcuno che spiega il calcio, loro diventano importanti. Il risultato è vedere l’Europeo che non emoziona e che altri ti devono spiegare e così fanno i soldi”.

La replica di Ivan Zazzaroni

Anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni sembra sposare la tesi: “Si poi c’è il braccetto, poi c’è questo che è orientato positivamente. Ma ragazzi, vi prego. Poi arriva Yamal che tira a 200 km/h e ti fa la pera”. Ma alla domanda su chi sia riferimento Fabio Caressa fa un passo indietro: “Non mi riferisco a nessuno in particolare”, mentre Zazzaroni chiosa: “Io sì”.

I social tirano in ballo Adani

Benché nelle parole di Zazzaroni e Caressa non ci sia nessun riferimento certo, sui social i tifosi tirano subito in ballo il nome di Daniele Adani. L’ex difensore e ora commentatore Rai è uno dei personaggi più discussi, amati e forse anche criticati dell’intero panorama calcistico. Le sue tesi per il “bel calcio” hanno fatto spesso discutere così come il suo ruolo di seconda voce. Proprio ieri è arrivato l’annuncio che sarà proprio Lele insieme al telecronista Alberto Rimedio a commentare la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra. Sui social però anche Caressa e Zazzaroni finiscono nel mirino: “Come lo soffrono Lele”, scrive Fra. Mentre Danilo commenta: “W il futbol, ogni riferimento è puramente casuale ma a livello di servilismo come siamo messi?”.