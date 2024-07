Adani promosso: dopo la finale di stasera sarà seconda voce per l'Italia, su Sky non c'è Caressa

L'ex difensore debutterà al fianco di Rimedio per Spagna-Inghilterra ma da settembre prenderà il posto di Di Gennaro a partire da Italia-Francia

Criticato da molti telespettatori, ossessione per tanti haters, osannato da chi chiede più verve alle telecronache: Lele Adani fa sempre parlare di sè ogni volta che appare in tv, come opinionista o come seconda voce nelle telecronache, ma per la Rai è una risorsa importante ed è già stata decisa la “promozione” dell’ex difensore dell’Inter.

Adani commenterà la finale di Euro2024

Un indizio si era già avuto quando era stato annunciato che sarebbe stato lui a fare da spalla ad Alberto Rimedio per la finale di Euro2024 tra Spagna e Inghilterra stasera a Berlino, al posto di Antonio Di Gennaro, storico partner del giornalista Rai che aveva fatto sempre coppia con Rimedio sia ai Mondiali in Qatar nel 2022 sia quest’anno in Germania.

Adani diventerà la voce della Nazionale per la Rai

La novità però è che si tratta solo di un antipasto Daniele Adani è pronto a entrare in pianta stabile nella telecronaca dell’Italia per la Rai. Confermate le indiscrezioni di Tvblog. Adani, che aveva già debuttato al commento tecnico dell’Italia nel novembre 2021 nella sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per la gara contro l’Irlanda del Nord, da settembre poi diventerà la spalla in pianta stabile di Alberto Rimedio per il commento delle sfide degli azzurri. Adani farà così il suo nuovo debutto come seconda voce nelle telecronache Rai della Nazionale il 6 settembre 2024 a Parigi, in diretta su Rai1. In quell’occasione, gli azzurri guidati da Luciano Spalletti affronteranno la Francia nel primo match della Nations League.

Si rompe la coppia con Bizzotto

Finora Adani aveva sempre fatto coppia con Stefano Bizzotto (il quale martedì scorso è incappato in evidenti problemi di voce, ed è stato costretto a fare un commento da afono). Un tandem già sperimentato per i Mondiali in Qatar, dove però Adani avrebbe dovuto commentare la finale, come lui stesso svelò dicendo: “Prima della finale del terzo e quarto posto siamo a cena a Doha con Rimedio, Antinelli e Donatella Scarnati. E lì ho raccontato tutto. ‘Vedi Alberto, quello che ti ho detto a Cesena, che non avrei mai fatto l’Italia perché spettava a te e ad Antonio, lo ricordi ancora? Io però non ti ho detto l’altra cosa che avevo concordato. Ovvero che se l’Italia non ci fosse stata, avrei fatto la finale dei Mondiali’. Negli uffici Rai, mentre firmavo il contratto, davanti al direttore e a tutte le persone responsabili dei contratti, avevamo trovato quest’accordo. Avrei commentato la finale dei Mondiali se non ci fosse stata l’Italia. Questi erano i patti. Ma c’è un problema: questa cosa non si mette per iscritto. Perché quando cambiano le direzioni non si può trasferire questo tipo di accordo. E dopo poco è cambiata la direzione sportiva (Al posto di Auro Bulbarelli, infatti, era arrivata Alessandra De Stefano, Ndr). Adani ha proseguito: “Secondo voi, quanti avrebbero detto ‘Io ho un accordo con la Rai’? Probabilmente tutti. Io non sono così. Io, invece, sono grato alla Rai”.

Su Sky ci sarà la coppia Compagnoni-Bergomi, out Caressa

Inedito, almeno pensando alla tradizionale formazione delle coppie di Sky, è anche il duo che racconterà Spagna-Inghilterra sul satellite: sarà infatti formato da Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi. A raccontare la partita non sarà dunque Fabio Caressa, che nel 2021, proprio accanto a Bergomi, aveva commentato il trionfo dell’Italia nella finale di Wembley proprio contro gli inglesi.