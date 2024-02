La 'rivincita' di Raisport: al via canale all-news, le sorprese per Euro2024 e Olimpiadi

Il progetto per far nascere il nuovo canale di informazione sportiva della RAI con l'all-news: da aprile cambierà tutto e poi Europei e Olimpiadi

04-02-2024 09:54

Se Euro 2020 aveva raccontato il successo dell’Italia di Mancini a Wembley con 20 milioni di telespettatori collegati sulle reti Rai, sarà possibile anche per Euro2024 seguire l’evento con un ricco servizio pubblico. Raisport trasmetterà 22 prime serate di partite importanti in chiaro che avranno lunghi pre-gara ma, soprattutto, post gara con il ritorno di ‘Notti Europee’ e ‘Dribbling Europei’. A seguire, dal 26 Luglio all’ 11 di Agosto, la Rai trasmetterà 360 ore di diretta (raddoppiando quasi le 220 ore di Tokyo 2020) delle Olimpiadi 2024 a Parigi con tre regie che daranno segnale no-stop a Rai Due e RaiSport e RaiPlay in simulcast. Ma la novità più significativa è la rivoluzione in arrivo del canale tematico di Raisport (LCN 58 dtt) che prevederà un canale all-news. Ecco la risposta di Raisport alle critiche sorte negli ultimi tempi.

Europei 2024, Raisport: tornano Dribbling e Notti Europee

La RAI si è aggiudicata 22 prime serate di partite importanti in chiaro di EURO 2024 che avranno sia il pre ma, soprattutto, il post gara con ‘Notti Europee’, in onda per oltre un’ora e mezza . Alle 13:30 torna in palinsesto anche Dribbling Europei, subito dopo il TG2, che nel giugno e luglio 2021 aveva raggiunto ottimi risultati in termini di share e ascolti con la cura di Fabrizio Failla e Marco Civoli. La novità per Rai Due è anche che per nove volte ci sarà un lungo pre-partita di un’ora dalle 17:00 alle 18:00 che accompagnerà il telespettatore fino al calcio di inizio della partita pomeridiana.

Raisport: all-in sulle Olimpiadi di Parigi 2024 con tre regie

Immediatamente dopo gli Europei la Rai si focalizzerà sulle Olimpiadi 2024 di Parigi. La novità sarà di poter trasmettere contemporaneamente su due reti diverse (Rai 2 e Raisport58) discipline differenti. Le ore di trasmissione dell’evento saranno complessivamente 360 (raddoppiate quasi le 220 ore di Tokyo 2020) e saranno coperte anche da RaiPlay che offrirà un contributo importante alle reti sportive.

In più sono previste due trasmissioni: alle 7:30 del mattino e alle 23:00 – in onda per 1h e 30 – per raccontare tutto il meglio della giornata olimpica. A rendere possibile tutto ciò saranno tre regie RAI da Parigi che daranno segnale a Saxa Rubra con Rai Due e RaiSport (canale 58 digitale terrestre).

Raisport: rivoluzione del canale tematico con l’all-news in arrivo

Entro aprile 2024 dovrebbe essere tutto pronto. Il direttore di Raisport, Jacopo Volpi, si prepara a una grande sfida: il canale tematico di Raisport (ch. 58 dtt) con l’all-news. sul modello di Skytg24. Dirette, telegiornali e in più anche una copertura di 8 ore di all-news al giorno con collegamenti live degli inviati dalle singole discipline sportive e dal resto di Italia o del mondo.

Valorizzazione delle teche sportive RAI con commenti di esperti e personaggi sportivi dell’epoca che racconteranno i loro vissuti. Uno studio tutto nuovo, in fase di ultimazione, e una squadra tecnica pronta a sostenere il progetto che farà ancor di più da concorrenza alle reti rivali.