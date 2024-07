Olimpiadi, Paolini va come un treno: Linette dominata e ottavi conquistati. Ma Swiatek fa paura

Jasmine Paolini domina Linette e vola agli ottavi alle Olimpiadi, dove si candida per una medaglia, anche se quella d'oro sarà difficile da strappare a Swiatek, che ha lasciato solamente due game a Parry

Dopo il buon esordio contro Ana Bogdan, Jasmine Paolini conferma il suo incredibile stato di forma sbarazzandosi in due set (6-4 6-1) anche di Magda Linette, volando così agli ottavi di finale del torneo singolare femminile olimpico, dove affronterà la vincente della sfida tra Anna Karolina Schmiedlova e la testa di serie n°14 Beatriz Haddad Maia. Intanto la strafavorita per la medaglia d’oro, Iga Swiatek, concede solamente due game alla giocatrice di casa, Diane Parry.

Primo set: Paolini in controllo

Sin da subito si capisce che quella di oggi non sarà una partita semplice per Linette, obbligata già nel primo game ad annullare due chance di break e incapace di conquistare un solo punto nei due successivi in risposta. La pressione di Paolini porta i suoi frutti nel quinto game, dove prima obbliga la polacca ai vantaggi e poi, alla prima occasione, le strappa la battuta. Avanti nel punteggio Jasmine subisce l’unico passaggio a vuoto dell’intero match, subendo il contro-break a 15.

Si tratta però di un passo falso senza conseguenze, perché nel lungo nono game Paolini strappa nuovamente il servizio a Linette alla quinta occasione, servendo poi per il parziale senza alcuna esitazione.

Secondo set: dominio Paolini

Dopo un primo set combattuto più nel risultato che nel gioco, Paolini alza ulteriormente il livello. Perso il primo gioco in risposta, Jasmine infatti conquista i successivi sei game, ottenendo due break ai vantaggi, sfruttando anche i tanti errori gratuiti di Linette, concedendo solamente tre punti al servizio e infine chiudendo con un game vinto a zero in risposta.

Le chiavi del match e le possibili avversarie agli ottavi

La chiave del match è stata senza dubbio l’incisività in risposta di Paolini, capace di vincere il 50% dei punti quando Linette a messo la prima in campo e il 63% quando invece si è trovata a dover fronteggiare la seconda, con la quale invece l’azzurra ha raccolto la bellezza del 83% dei punti. Proprio queste statistiche spiegano anche il nervosismo della polacca, che nel tentativo di uscire dallo scambio e aggiudicarsi un 15, va fuori giri e commette tantissimi errori gratuiti.

Jasmine conferma così di essere una delle principali candidate a conquistare una medaglia nel singolare femminile alle Olimpiadi, con quella d’oro che però appare quasi irraggiungibile vista la presenza in tabellone anche della numero uno del mondo e dominatrice delle ultime edizioni del Roland Garros, Iga Swiatek. Agli ottavi Paolini affronterà la vincente della sfida tra la brasiliana testa di serie n°14 Beatriz Haddad Maia (sempre battuta dall’azzurra nei tre precedenti) e la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (mai affrontata prima).

Swiatek, oro prenotato?

Se le possibilità di medaglia per Paolini sono concrete, quelle dell’oro per Iga Swiatek più che possibilità appaiono quasi certezze. Dopo aver vinto quattro titoli al Roland Garros – compresi quelli delle ultime tre edizioni – la numero uno WTA connazionale di Linette si è presentata alle Olimpiadi da strafavorita per salire sul gradino più alto del podio e anche la vittoria di oggi contro la beniamina di casa Diane Parry, alla quale ha lasciato la miseria di due soli game, va in questa direzione. Difficile trovare una seria antagonista alla polacca, che su questi campi fa letteralmente paura e lascia la sensazione che le avversarie entrino in campo già sotto di un – ma forse anche di più – break.