Inter-Urawa, moviola: il rigore negato al 90’ e quel gomito dubbio in area

La prova dell’arbitro Beida a Seattle nella gara del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto della Mauritania ha ammonito tre giocatori

Dahane Beida, la scelta per Inter-Urawa, è un arbitro piuttosto giovane con quasi nessuna esperienza a livello internazionale con club europei, è stato solo IV uomo alle ultime Olimpiadi ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto della Mauritiana a Seattle.

I precedenti tra le due squadre

I nerazzurri non avevano mai affrontato prima nella loro storia il club giapponese.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jerson Santos (Angola) e Stephen Yiembe (Kenya) con il neozelandese Campbell-Kirk Kawana-Waugh quarto ufficiale ed il marocchino El Fariq al Var, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: tre giocatori: Nishikawa (U), Sekine (U), Thiago Santana (U)

Inter-Urawa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Non c’è fuorigioco di Yusuke Matsuo sul gol di Ryoma Watanabe all’11’: il numero 24 dell’Urawa è oltre la linea ma si trova fuori dallo specchio della porta e non influisce in nessun modo sull’azione della rete dei giapponese. Al 18′ Sebastiano Esposito toccato duro al limite dell’area, ma l’arbitro sorvola, ci stava il giallo. Al 35′ Barella colpito in modo vigoroso da Gustafson, che rischia il giallo. Al 45′ Asllani scivola e atterra un avversario pronto a ripartire in contropiede: ci stava il giallo.

Primo giallo al 62′, è il portiere Nishikawa per perdita di tempo. Al 64′ tiro di Asllani deviato con il gomito che l’arbitro ritiene in posizione congrua. Anche dal VAR danno l’ok. Al 67′ sbracciata di Sekine che si fa ammonire dopo appena 2′ dal suo ingresso in campo (U). All’80’ Santana atterra da dietro Carlos Augusto e viene ammonito. Al 90′ recriminazioni giapponesi per un contatto in area tra De Vrij e Santana, ma non c’è nulla. Dopo il recupero Inter-Urawa finisce 2-1.