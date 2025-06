Mamelodi-Dortmund: Jobe Bellingham sulle orme di Jude, la clamorosa papera del portiere e la panchina “negli spogliatoi”

Gol e spettacolo nel match tra il Mamelodi e il Borussia con la formazione tedesca che si impone con il risultato di 4-3: succede di tutto nei 90 minuti anche cose decisamente bizzarre

Il Borussia Dortmund conquista la vittoria al Mondiale per Club battendo 4-3 il Mamelodi Sundowns in un match ricco di emozioni. La formazione tedesca sale a quota 4 punti in classifica.

Primo tempo con la formazione africana che trova il vantaggio dopo 11 minuti con Ribeiro Costa e mette in apprensione la difesa dei tedeschi che trovano il pari grazie all’errore del portiere Williams. Poi Guirassy e Bellingham indirizzano il match. E nella ripresa arriva anche il gol dell’1-4 con l’autogol di Mudau. Ma non è finita perché il Mamelodi replica e prima con Rayners e poi con Mothiba va vicino a una clamorosa rimonta.

Williams, l’errore è clamoroso

A passare per primo in vantaggio è la formazione africana del Mamelodi Sundowns. Una situazione che però dura pochi minuti, il team tedesco si lancia subito all’attacco alla ricerca del gol del pareggio e l’occasione giusta la propizia il portiere avversario. Quello di Williams è infatti un gesto assolutamente senza senso visto che l’estremo difensore sudafricano di fatto regala la palla a Nmecha che quasi incredulo da meno di 10 metri manda il pallone in porta per il gol dell’1-1.

Jobe Bellingham sulle orme di Jude

Al 45’ del primo tempo il Borussia trova il gol che sembra indirizzare la partita nettamente nella sua direzione e a segnarlo è un giocatore dal nome piuttosto conosciuto: Bellingham. Non si tratta di Jude ma del fratello Jobe. Il 19enne calciatore inglese ha segnato la sua rete al debutto da titolare con il Borussia Dortmund e si candida immediatamente a ricalcare le orme del fratello. Dopo due anni al Sunderland, il centrocampista ha scelto proprio il Borussia (a cui è stato venduto per una cifra di 33 milioni di euro più 5 di bonus e il 15% sulla futura rivendita) per lanciare la sua carriera ad altissimi livelli.

La panchina si sposta negli spogliatoi

Nel corso del match del Mondiale per club che si è giocato al TQL Stadium di Cincinnati e in una situazione meteo per nulla semplice. La gara infatti andata in scena alle 18 ore italiane si è giocata infatti intorno alle 12 con una temperatura molto alta. Del resto in questi giorni negli Stati Uniti, il clima è stato tutto tranne che clemente verso i giocatori impegnati. Ieri la sospensione di un match per “fulmini”, oggi invece i giocatori del Borussia che non sono partiti nella formazione titolare nhanno deciso di affrontare il match dagli spogliatoi. E’ stato proprio il Dortmund a rivelare che i giocatori avrebbero assistito al primo tempo della partita tranquillamente al fresco degli spogliatoi a causa del gran caldo.

