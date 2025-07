Juventus, Cherubini non fa sconti su Leoni: l’ex d.s. ora al Parma fa muro, poi rivela il rimpianto in bianconero

Il dirigente che fu braccio destro e poi sostituto di Paratici a Torino non ha alcuna intenzione di cedere il giovane difensore

Giovanni Leoni è nel mirino della Juventus, oltre che dell’Inter e del Milan, ma il club bianconero non potrà aspettarsi alcun trattamento di favore da Federico Cherubini, ex d.s. a Torino e oggi a.d. del Parma, pronto a far muro per il giovane difensore.

Juventus su Leoni, gioiello del Parma

Il Parma sa di avere un piccolo gioiello in casa: Giovanni Leoni, 18enne difensore acquistato la scorsa estate per poco meno di 5 milioni di euro dalla Sampdoria, ha impiegato appena 17 partite in serie A per dimostrare di avere la stoffa del potenziale campione. Non a caso su di lui si sono fiondate Inter, Milan e soprattutto Juventus: a respingere le mire del club bianconero, però, arriva oggi Federico Cherubini, ex d.s. a Torino e oggi a.d. del club emiliano.

L’ex Cherubini fa muro su Leoni

Intervistato da Sky Sport, Cherubini ha parlato della cessione ormai certa di Bonny all’Inter e, soprattutto, ha fatto muro su Leoni, facendo capire chiaramente che il Parma non ha alcuna intenzione di cedere il difensore. “C’è anche interesse dall’estero” la premessa del dirigente del Parma, che non dà una valutazione al cartellino di Leoni ma fa così capire che il giocatore costerebbe tanto. “Abbiamo detto che il suo percorso, secondo noi, è appena iniziato a Parma e dovrebbe continuare – ha poi aggiunto l’a.d. emiliano -. Ad oggi non abbiamo avuto né da Leoni né dal suo entourage segnali opposti, siamo convinti che possa rimanere a Parma, o comunque che sia la cosa migliore per il Parma e per il calciatore stesso. Il mercato inizia ora e tutto può succedere”.

Haaland il rimpianto di Cherubini alla Juve

Il dirigente ex Juventus, dunque, non ha intenzione di fare alcuno sconto alla sua vecchia società. Parlando dei tempi trascorsi a Torino, che gli sono costati anche l’imputazione nel processo Prisma sulle plusvalenze, Cherubini ha poi svelato alcuni retroscena legati ad affari di mercato mancati. “Il rimpianto? È abbastanza noto, eravamo vicini ad Haaland quando era 16enne – la confessione dell’a.d. del Parma -, eravamo andati anche in Norvegia. Peccato, ma ormai è andata”.