Irma Testa ancora all’attacco: “Carini fa la vittima ma è stata vergognosa”. E sui social la replica della napoletana

Irma Testa ancora all’attacco della sua compagna di squadra dopo quanto accaduto alle Olimpiadi di Parigi: “La sua vicenda è stato un duro colpo per la boxe femminile”. E la battaglia si sposta sui social

Continua il “match” a distanza tra Irma Testa e Angela Carini. Dopo l’intervista della pugile napoletana protagonista del famigerato incontro con Imane Khelif a Parigi 2024 si susseguono attacchi e repliche tra siti di informazione e gli immancabili social.

Testa: “Avrei combattuto fino alla fine”

Ieri la risposta a mezzo social, oggi Irma Testa approfondisce il suo pensiero nel corso di un’intervista a Fanpage: “Io avrei combattuto fino alla fine. Non esistono vie di mezzo: o non accetti di farlo oppure una volta salita sul ring, ti fai avanti, ti batti e basta. Anche se c’è Mike Tyson. Anche a me è capita una situazione simile: ai Mondiali sono stata sconfitta in finale da Lin Yu-ting e anche sulla sua situazione si è discusso molto come nel caso di Imane Khelif. Ma quando me la sono trovata davanti mi sono battuta e lo stesso hanno fatto altre mie colleghe”.

L’attacco alla compagna di squadra

Irma Testa sembra decisa a raccontare la sua di verità e si lancia all’attacco frontale contro Angela Carini: “Non è nuova a queste cose. Voglio dire che per indole secondo me non ce la fa. Basta vedere cosa è successo ai Mondiali quando ha combattuto contro la pugile turca. Anche allora fece la stessa cosa, mollò perché disse che si era fatta male. Con lei non c’è mai stato alcun tipo di rapporto vero, nemmeno in fase di preparazione è stata con noi. Andrebbero dette tante cose che non sono note e che lei non è la persona che sembra adesso. Fa la vittima ma in realtà con il suo atteggiamento ci ha creato tanti problemi. La sua vicenda è stata un brutto colpo per la boxe femminile. E’ stata una vergogna”.

La replica di Angela Carini

Non si è fatta attendere la risposta di Angela Carini in quella che sembra sempre di più un combattimento fuori dal ring a suon di dichiarazioni più che di montanti. Dopo l’intervista a Repubblica, in cui è tornata a parlare di quello che è successo a Parigi, arriva una nuova storia su Instagram con la pugile napoletana che non chiama in casa direttamente Irma Testa e aggiunge un paio di emoticon per stemperare tutto ma il messaggio sembra piuttosto chiaro. “Quando al bugiardo cercherai di strappare la maschera, lui farà di tutto per farla indossare a te”. E a distanza di pochi minuti è arrivato un nuovo affondo via social di Irma che pubblica un video e scrive: “Io che consulto la mia collega per capire se posso rispondere alla collega acida”.