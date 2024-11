Angela Carini, la nuova vita dopo Parigi 2024 e Imane Khelif: diventa insegnante a Caivano e la politica la reclama

La pugile napoletana continua a essere una dei grandi personaggi dopo le ultime Olimpiadi: il ritorno sul ring, il nuovo ruolo al nel centro sportivo Pino Daniele di Caivano e la politica continua a cercarla

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una polemica che ha segnato un’intera Olimpiade. Angela Carini è diventata uno dei volti, forse suo malgrado, di Parigi 2024. Ma ora l’obiettivo è mettersi alle spalle l’ultima estate, le polemiche che hanno fatto seguito al suo incontro con Imane Khelif e sembra aver cominciato un nuovo percorso.

Carini insegnante a Caivano

Angela Carini ha rotto il silenzio, dopo mesi in cui ha parlato solo con immagini e qualche video sui suo canali social, nello scorso fine settimana è tornata a combattere precisando subito: “Non è il mio ritorno sul ring ma solo la continuazione del mio percorso”, come a voler chiarire il suo stato d’animo dopo quanto avvenuto a Parigi. Ma le novità non si fermano all’ultimo combattimento con tanto di vittoria contro Simona Monteverdi.

Ora Angela ha cominciato anche un nuovo percorso che la vede nei panni dell’allenatrice e da qualche mese insegna pugilato nella periferia di Caivano nel centro sportivo voluto da Giorgia Meloni e gestito dal suo centro sportivo, quello delle Fiamme Oro. E in un’intervista al Mattino ha dichiarato: “Sono a casa mia, ed è un rientro che mi dà gioia. Mi sono presa del tempo per stare con la mia famiglia. Tutti parlano di un ritorno ma io non sono mai uscita dal ring. Sto solo percorrendo il mio cammino. Ora insegno boxe ai ragazzi al centro di Caivano, questa è la cosa più bella che mi sia capitata”.

La politica continua a inseguirla

Un’estate difficile per Angela Carini che ha cercato, lottato e sudato per conquistarsi un posto alle Olimpiadi di Parigi. Un lungo percorso coronato dal successo ma poi rovinato da polemiche che con la boxe non hanno niente a che fare. Sulla sua strada Imane Khelif, la fortissima pugile algerina che poi si è laureata campionessa olimpica. E di mezzo oltre che i guantoni c’è finita anche la politica che continua a cercarla, convinta che Angela possa ricoprire un ruolo di ambasciatrice. Anche i social testimoniano di questo appeal a Montecitorio con il selfie pubblicato dalla pugile e dalla sottosegretaria Matilde Siracusano. Per il momento però nel futuro di Angela ci sono i ragazzi di Caivano.