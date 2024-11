Angela Carini, domani il primo incontro dopo il match con Imane Khelif e chiarisce: “Non è il mio ritorno sul ring”

La pugile napoletana prova a mettersi alle spalle le polemiche dopo Parigi 2024 e continua la sua vita agonistica con il match in programma al “Pino Daniele” di Caivano e sui social arriva la sua dichiarazione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Angela Carini non ha scelto la strada del silenzio ma è evidente che nel corso degli ultimi mesi nella vita della pugile napoletana qualcosa sia cambiato. Dopo le interviste rilasciate post Olimpiadi ha deciso di concentrarsi sulla sua vita sul ring e fuori, mettendo definitivamente nel cassetto le polemiche che hanno fatto seguito al famigerato match con Imane Khelif.

Angela Carini: il primo match post Parigi

Sono passati tre mesi da quel giorno di agosto in cui Angela Carini è salita sul ring per l’ultima volta, lasciando però subito la contesa. L’azzurra è rimasta sul quadrato per meno di un minuto, poi dopo i primi colpi ricevuti, ha deciso di gettare la spugna e di mandare all’ortiche anche il sogno olimpico per cui aveva lavorato così duramente. La pressione mediatica dei giorni precedenti al match è stata durissima con la napoletana che si è ritrovata suo malgrado in una situazione più grande di lei. Ma ora vuole lasciarsi tutto alle spalle e domani torna sul ring al centro sportivo “Pino Daniele” per il primo match a distanza di oltre 90 giorni.

Il post di Angela: “Non è un ritorno”

Dopo quel giorno sono successe tante cose, con Angela Carini e la stessa Imane Khelif che hanno avuto due traiettorie completamente diverse ma per certi versi entrambe sono stati strumenti di qualcosa di più grande e sicuramente di poco attinente al mondo dello sport. La pugile napoletana dopo le prime dichiarazioni e le prime interviste ha scelto di allontanarsi, è tornata alla sua vita prima della grande notorietà e delle polemiche. L’allenamento in palestra, la vita di coppia con il fidanzato Luca Diglio e le foto e i video che sui social pubblica qualsiasi ragazza di 26 anni. Di quello che è successo a Parigi non più una parola, quasi a volerlo cancellare dalla memoria. E il post in cui annuncia il suo prossimo match è eloquente: “Non è un mio ritorno sul ring. Sto solo continuando il mio percorso”.

La traiettoria diversa di Imane Khelif

L’altra faccia della medaglia è quella di Imane Khelif che a Parigi ha conquistato la medaglia d’oro e che dopo gli attacchi e le critiche ricevute è diventa un’icona. La marocchina è stata protagonista della settimana della moda di Milano e nel corso di un’intervista con Giletti ha teso la mano ad Angela: “Non ce l’ho con lei, è una mia sorella. Condividiamo la medesima passione per il pugilato. Ce l’ho con chi ha fatto pressioni su di lei per aver una reazione che non cedevo di meritare. Volevo un incontro normale, invece fu una farsa”.