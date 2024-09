Imane Khelif alla Milano Fashion Week tra Sinner, Berrettini, Tamberi e D'Amato. Fan in coro: "Sei bellissima"

La pugile algerina testimonial di Bottega Veneta: bagno di folla alla serata organizzata dal celebre marchio, fan in delirio per la nuova "icona" di libertà.

Anche Imane Khelif protagonista alla Milano Fashion Week. La pugile algerina, finita al centro delle cronache mondiali per la sua discussa partecipazione al torneo olimpico di boxe alle Olimpiadi di Parigi, culminata con la conquista della medaglia d’oro, è stata la star della serata di sabato, nello show organizzato dalla marca di cui è testimonial: Bottega Veneta. Larghi sorrisi, outfit impeccabile e bagno di folla per l’orgoglio d’Algeria, che ha dispensato autografi, selfie e messaggi social, tra cui una storia su Instagram: “Ciao Milano”.

Parata di stelle dello sport alla MFW

Poteva mai mancare, del resto, una delle stelle dello sport di cui si è parlato di più nel corso dell’estate? Assolutamente no. La MFW è il trionfo del glamour, della bella apparenza, dell’iconicità dei vari testimonial. E ad accompagnare Imane in questa parata di sportivi nel capoluogo lombardo ci sono state diverse stelle dello sport. Soprattutto italiane. Da Jannik Sinner, frontman di Gucci, a Matteo Berrettini, volto e uomo immagine di Boss.Icone del tennis. Emporio Armani, invece, ha preso in blocco Gimbo Tamberi e Alice D’Amato, il campionissimo che ha steccato i Giochi e l’astro nascente della ginnastica che invece alle Olimpiadi s’è consacrata.

Imane Khelif e la stilettata all’assessora

L’esordio di Imane? Con una stilettata riportata da La Stampa: “Martina Riva sono qui!”, la dedica “affettuosa” all’assessora allo Sport di Milano che, durante i giorni delle polemiche e degli scandali, aveva detto che sul ring l’algerina non aveva combattuto ad armi pari contro l’italiana Angela Carini. D’altro canto, tutti in quella diatriba hanno preso posizione e c’è chi lo ha fatto con toni e modalità decisamente meno edificanti. Poi le prove degli abiti nello showroom e la confessione al suo entourage: “Mi sento sexy e seducente”. Truccatissima e curatissima, Khelif s’è presentata al top alla serata.

Fonte: Imane Khelif Instagram

Khelif, in arrivo pure la docuserie

A curare la trasferta meneghina di Khelif è stato il potente agente e brand developper di portata internazionale, Seif Mahdi. Lo stesso che ha imbastito per lei l’organizzazione di una docuserie, sempre da realizzare in questi giorni tra Milano e dintorni. Ma come l’hanno accolta i fan? Con manifestazioni di entusiasmo e di affetto coinvolgenti, in alcuni casi addirittura deliranti. “You are an icon”. E ancora: “You are beautiful”, le hanno urlato le ragazzine a cui ha firmato autografi. Poi è partito il coro: “Sei bellissima”. Insomma, Imane Khelif star dei ring e delle passerelle. Chi l’avrebbe mai detto.