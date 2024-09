Angela Carini lancia un altro segnale: video e messaggio dal tono inequivocabile dopo il caso Imane Khelif

Nuovo post su Instagram della pugile napoletana, ancora al centro delle polemiche a più di un mese dal burrascoso esito della sua avventura alle Olimpiadi di Parigi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Qualche giorno fa aveva rotto il silenzio che si era imposta dopo le polemiche, le sofferenze e le tribolazioni legate al suo discusso comportamento nell’incontro del primo turno del torneo olimpico di boxe, contro l’algerina Imane Khelif. Angela Carini aveva scelto di salire su quel ring, per poi gettare la spugna dopo una quarantina di secondi. La fine del match e allo stesso tempo l’inizio di un lungo periodo in cui la pugile napoletana si è ritrovata nell’occhio del ciclone, travolta suo malgrado da giudizi e sentenze per una vicenda che la riguardava solo in parte: quella legata all’effettivo genere della sua avversaria.

Il nuovo post di Angela Carini su Instagram

Carini, che inizialmente non aveva nascosto i suoi propositi di lasciare addirittura il mondo della boxe, ha quasi subito corretto il tiro. Poi si è rifugiata nel silenzio. Un periodo di meditazione e di riflessione da cui la “Tigre”, attraverso Instagram, ha assicurato di essere uscita più forte. Pronta a vivere nuove sfide e a tuffarsi in un futuro tutto da scrivere. Sempre attraverso i social, però, ha lanciato un nuovo segnale. Un video dai contorni piuttosto criptici, accompagnato però da un messaggio dal tono inequivocabile. Insomma, anche la boxeur partenopea, ormai, comunica sempre più attraverso i social e in modo diretto con i suoi tanti followers.

Parola d’ordine dopo il caso Khelif: “Resilienza”

Nel video Angela si mostra in palestra, a riposo dopo una seduta di allenamento presumibilmente piuttosto intensa. Sguardo serio e concentrato, cuffie nelle orecchie come a volersi riparare dai sussurri e dai pettegolezzi altrui, fugge lo sguardo dall’obiettivo e lo volge altrove, tenendo stretto tra le mani un panno. Il tutto corredato da una sola parola, scritta a caratteri cubitali: “RESILIENZA”. Un messaggio forte e chiaro, che ha come destinatari tutti coloro che hanno rivolto pensieri e giudizi poco carini (il gioco di parole non è voluto) nei confronti della pugile napoletana.

Il video di Carini e le reazioni dei follower

Un post, manco a dirlo, diventato immediatamente virale. “Ammiro la tua forza e resilienza! Sei l’esempio di come la determinazione e la fiducia in se stessi possano superare qualsiasi ostacolo. Non importa cosa dicano o facciano gli altri, la tua energia e passione sono incrollabili. Continua a brillare e ispirare!”, scrive un fan. “Tu sei la vera medaglia d’oro”, un altro messaggio. “Forza Angela, il mondo ha bisogno di guerriere come te che si oppongono a un sistema malato che vogliono farci credere normale!”, il pensiero di un altro utente. E i critici? Eccone uno: “Imane khalif maked you cry like a little girl”.