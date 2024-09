Boxe, Angela Carini rompe il silenzio sul caso Imane Khelif: le critiche, le risposte e gli scenari futuri

La giovane pugile napoletana affida a Instagram le sue riflessioni a un mese dal discusso incontro sul ring di Parigi, da cui si è chiamata fuori dopo pochi secondi.

È passato un mesetto dal polverone Khelif, dall’incontro dei veleni e delle polemiche da cui Angela Carini si è chiamata fuori dopo una quarantina di secondi a Parigi. Primo turno del torneo olimpico, ma soprattutto primo atto di una lunga polemica che ha coinvolto la pugile algerina, “accusata” di gareggiare tra le donne pur avendo un cromosoma maschile. Khelif che poi quel torneo olimpico l’ha vinto. Una vicenda che ha spaccato l’opinione pubblica internazionale, ma che soprattutto ha segnato l’Olimpiade e la stessa parabola sportiva della giovane pugile napoletana, finita a sua volta nel calderone delle critiche. Dopo lunghe riflessioni, Angela ha scelto di rompere il silenzio.

Carini-Khelif, il post di Angela che rompe il silenzio

Le prime parole a caldo, dopo quella fuga dal ring, avevano prefigurato addirittura la possibilità di un ritiro dalla boxe. Poi Angela Carini è tornata sui suoi passi e per un po’ se ne è stata sulle sue. Un periodo di riflessione, necessario a riordinare le idee e a trovare le risposte necessarie a capire cosa fare del proprio futuro. La giovane boxeur partenopea sembra aver ritrovato certezze e punti di riferimento. Ecco quello che ha scritto su Instagram.

Angela Carini: la riflessione e la promessa di rialzarsi

La prima parte del post contiene l’ammissione di aver scelto il silenzio, la riflessione, la meditazione. “Tante volte una persona ha bisogno di chiudersi in se stessa, per meditare e trovare le risposte all’interno della propria anima. Si, ha bisogno di creare uno scudo, una sorta di armatura che ci protegge dal male che si riceve quotidianamente“, la venatura polemica di Angela, ancora ferita dalle accuse ricevute. “Oggi mi rialzo, con serenità e coraggio, punto al futuro, verso i miei nuovi obiettivi, che raggiungeró con le mie forze, come ho sempre fatto”.

Critiche, veleni ma anche tanto affetto: i ringraziamenti

Doverosi anche i ringraziamenti. Persino a quelli che l’hanno criticata. “Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine, ringrazio la mia famiglia che mi ha sostenuto e mi ha trasmesso quel calore, che in questi casi serve e diventa la tua cura, ma soprattutto ringrazio tutte quelle critiche – scrive Angela – che saranno un punto di forza e di crescita da cui ripartire”. Non è chiaro quale sarà la direzione presa da Carini, la giovane pugile comunque adesso non ha più dubbi: “Quindi ancora una volta mi guardo allo specchio con il sorriso, mi do una pacca sulla spalla e rivolgo lo sguardo verso il futuro, tutto da affrontare con amore e serenità“.