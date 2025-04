Chi è Giorgia Villa, la vice campionessa olimpica di ginnastica artistica protagonista a The Couple condotto da Ilary Blasi

La campionessa di ginnastica artistica tra le protagoniste del nuovo programma condotto da Ilary Blasi, in prima serata su Canale 5

C’è anche il suo nome, tra le sportive che partecipano alla prima edizione de The Couple condotto da Ilary Blasi, ed è una prima volta che stupisce perché la coincidenza con la fase più delicata che interessa la ginnastica artistica è inimmaginabile.

Giorgia Villa è originaria di Brembate, in provincia di Bergamo, dove ha vissuto da sempre e ha avuto modo di poter entrare in una palestra per la prima volta ad appena 3 anni. Nel programma che segna il ritorno vero di Ilary, gareggia in coppia con Laura Maddaloni.

Chi è Giorgia Villa, gli esordi da piccolissima

Giorgia Villa, classe 2003, viene portata in una palestra ad appena tre anni da sua madre che la iscrive ai corsi nella palestra di Trezzo grazie a un’intuizione che scaturisce dall’osservazione delle qualità della bambina, dalla sua elasticità e facilità di movimento fin da piccolissima.

Due anni dopo passa alla Ginnastica Artistica Treviolo, dove incontra Irene Castelli, atleta olimpica ai Giochi di Sydney 2000, che nota subito la sua determinazione e la sua voglia di migliorarsi. Ad otto anni il primo viaggio verso Brescia per essere osservata da Enrico Casella. Due anni da ‘pendolare’, poi Giorgia riesce ad entrare nell’accademia Brixia, che vanta tra le sue ginnaste l‘argento olimpico nonché mito assoluto della ginnastica, Vanessa Ferrari.

I primi successi e l’infortunio

Un infortunio al tendine d’Achille – tra i più delicati per una ginnasta – la abbatte ma non la piega e nel 2018 si rivela al mondo ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires, dove vince tre medaglie d’oro e una d’argento. Nel giorno di chiusura è anche portabandiera dell’Italia nella cerimonia e si prepara a passare senior; insieme alle sue compagne conquista il bronzo nell’All Around a squadre dei Mondiali, riportando l’Italia sopra il podio iridato dopo 69 anni.

Nel 2022 e nel 2023, quindi, sempre nel concorso generale a squadre, ottiene prima un oro e poi un argento. Un altro infortunio tre anni fa le impedisce di prendere parte all’Olimpiade di Tokyo: adesso vola a Parigi per prendersi la sua rivincita.

Nel 2023 vince l’argento alle parallele e l’oro alla trave alla Coppa del Mondo di Baku, e conquista altre medaglie a Antalya e al Cairo. Nel 2024 partecipa alla Final Six della Serie A con la Brixia, gareggiando a parallele, trave e corpo libero. E a Parigi il sogno dell’argento olimpico con le sue compagne: il 30 luglio 2024 conquista una medaglia storica nella prova a squadre femminile, insieme ad Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Angela Andreoli.

Vita privata e social

La campionessa ha mantenuto massima riservatezza sulla sua vita privata: sui social appare molto discreta e in perfetta sintonia con la sua immagine pubblica, da atleta. Sul suo profilo Instagram, Giorgia condivide la sua passione per la ginnastica artistica e i successi sportivi, i momenti della sua vita e le sue partecipazioni compresa quella che l’ha vista tra gli ospiti della Juventus. Dal 7 aprile la vediamo in prima serata su Canale 5 con The Couple.