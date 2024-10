Vanessa Ferrari, la lettera d’addio fa commuovere i fan: il saluto di Alice D’Amato e Giorgia Villa è da brividi

La “farfalla” azzurra ha deciso di dare l’addio alla ginnastica dopo l’ennesimo infortunio che non gli ha permesso la qualificazione a Parigi 2024 ma il suo impatto nel movimento italiano è stato rivoluzionario

Riportare l’Italia sulla mappa della ginnastica mondiale. Se si vuole provare a sintetizzare al massimo la carriera di Vanessa Ferrari, la si può racchiudere in questo frase. La campionesse azzurra ha dato ieri l’addio allo sport che l’ha resa un’icona nel nostro paese e che lei ha contribuito in maniera fondamentale a far crescere. Si potrebbero elencare tutte le medaglie e i titoli conquistati ma il suo impatto nella ginnastica italiana non sarebbe ancora correttamente rappresentato.

La lettera di addio di Vanessa

Dopo l’annuncio dell’addio alla ginnastica arrivato nel corso di un’intervista a Brescia Oggi, Vanessa Ferrari ha voluto salutare i suoi tifosi dal suo account Instagram con una lunga lettera d’addio: “Ci è voluto del tempo per trovare il coraggio di scrivere queste parole. Era il lontano 1997 quando entrai per la prima volta in una palestra di ginnastica. Ero solo una bambina ammaliata da questo sport e tutto iniziò per gioco. Facevo ginnastica ma col tempo sono diventata parte di essa e della storia. L’ho amata e in certi momenti, quelli difficili, anche detestata. Ho iniziato presto a collezionare grandi successi, in tempi in cui per un’italiana affrontare faccia a faccia le super potenze mondiali della ginnastica era impensabile”.

“Ma questi successi si sono sempre alternati a gravi infortuni e delusioni. Nonostante tutto ho sempre continuato a lavorare senza sosta e per tutti questi anni non ho fatto altro che inseguire grandi traguardi e questi hanno dato un senso alla mia vita, alla fatica e ai sacrifici. In quasi 20 anni al vertice ho collezionato medaglie in ogni competizione. Campionessa del mondo quando non avevo ancora 16 anni, poi una lunga collezione di medaglie fino a quella olimpica a 31 anni, alla quarta olimpiade. Siccome gli infortuni mi hanno tolto tante possibilità, quelle a disposizione non ho mai voluto sprecarle e così ho provato anche a inseguire una quinta olimpiade perché sapevo che sarebbe potuta essere alla mia altezza. Ero consapevole però che sarebbe stato difficile ma ho lavorato comunque dando il massimo e anche se l’ennesimo infortunio mi ha tolto questa possibilità mi ha dato modo di non avere alcun rimpianto. Ho scritto tante pagine di storia e spero che queste rimangano indelebili, ora però questo capitolo della mia vita è finito. Si chiude qui la mia carriera da ginnasta. Credo di aver esaudito tutti i sogni sportivi di quella bambina che, all’età di 6 anni, disse ai suoi genitori: “Voglio fare ginnastica”.

Il messaggio di Giorgia Villa

L’Italia ha dimostrato di essere una delle nazioni da tenere in grande considerazione anche alle ultime Olimpiadi dove ha conquistato (tra le altre medaglie) anche l’argento nella prova a squadre femminile. Del gruppo fa parte anche Giorgia Villa che sui social ha voluto salutare l’amica Vanessa con un messaggio da brividi: “Inizio col diri grazie perché da te ho capito cosa vuol dire determinazione e cosa vuole die non mollare al primo ostacolo. Per me eri e sarai sempre un esempio come atleta ma soprattutto come persona. Grazie perché non hai mai smesso di aiutarmi soprattutto nei momenti difficili, eri sempre lì a sostenermi e spronami. La tua carriera è stata stratosferica anche se non sei riuscita a chiuderla al meglio come speravi. Pensa al primo giorno che ti ho conosciuta mai avrei pesato di arrivare ad avere un’amicizia così bella come la nostra e invece dopo tanti anni posso essere fiera e orgogliosa d averi avuta vicino in questo fantastico percorso”.

I messaggi di Alice D’Amato e del mondo dello sport

Vanessa Ferrari è e rimane un’icona dello sport italiano, una delle atlete che hanno fatto la storia anche olimpica del nostro paese. E il suo addio ha colpito tutti a cominciare da Alice D’Amato che in qualche modo sembra aver raccolto la sua eredità dopo l’oro di Parigi: “Grazie Vany, ti voglio tanto bene”, ha scritto la campionessa azzurra. Ma nel giro di breve tempo sono arrivati tanti altri messaggi come quello della quattrocentista Alice Mangione: “Sei leggenda, complimenti per tutto”. Ma anche quelli di Arianna Ferri, portabandiera a Parigi, di Antonella Palmisano e delle sue compagne di nazionale come Elisa Iorio, Elisa Menghini e Angela Andreoli.