Torino Samuele Ricci si presenta: "Juric mi ha convinto subito"

03-02-2022 18:43

Il nuovo acquisto del Torino Samuele Ricci, arrivato dall’Empoli in questa sessione di mercato invernale, si è presentato ai suoi nuovi tifosi granata. Centrocampista centrale, sarà un metronomo perfetto per Juric, proprio come lo fuMiguel Veloso nell’Hellas Verona. Queste le parole di Ricci:

“Il progetto mi è piaciuto e Juric mi ha convinto subito. Il suo modo di allenare può farmi fare il salto per migliorare le lacune che ho. La trattativa è andata avanti con sicurezza. La società voleva portarmi qui, per mettermi alla prova in un gradino superiore. Sono stato contento di venire qua e di far parte della rosa del Toro. Il centrocampo del Toro è valido e sono tutti giocatori completi, ma sono qua per dare una mano alla squadra e al mister”.

