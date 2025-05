Cassano: "L'Inter non meritava la finale, Donnarumma da Pallone d'oro"

FantAntonio continua ad esaltare il Barcellona e a criticare Inzaghi nonostante l'impresa dei nerazzurri in Champions ed elogia il portiere del Psg

In tanti lo aspettavano al varco: cosa dirà ora Cassano? Dopo aver criticato l’Inter per la gara di andata a Barcellona ed aver costantemente dileggiato il gioco di Inzaghi, parlando apertamente di fallimento anche in caso di Champions, come si mette dopo l’eroica impresa di martedì a San Siro?

Cassano ribadisce suo tifo per l’Inter

Da un lato FantAntonio si dichiara superfelice “da sfegatato tifoso interista” per l’accesso alla finale ma dall’altro non fa neanche mezzo passo indietro rispetto a quanto sempre dichiarato. Per il barese erano gli spagnoli a meritare la finale mentre i nerazzurri restano bollati come squadra difensivista che pratica il 5-3-2 nonostante le sette reti segnate in due partite al Barca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Donnarumma da Pallone d’oro per il barese

La puntata di Viva el Futbol parte con i complimenti al Psg e in particolare a Donnarumma (che era stato ospite del programma poco tempo fa) e qui Cassano si sbilancia: “E se Donnarumma vincesse il Pallone d’oro? Dicevo questo ai miei figli dopo aver visto la partita con l’Arsenal. Donnarumma se la gioca con Dembelè e Lautaro, se nei primi 15′ Gigio non fa quelle parate l’Arsenal si rimetteva in partita poi su Odgaard ha fatto un’altra parata clamorosa sotto il set nella ripresa, simile a quella di Sommer su Yamal”.

Cassano aggiunge: “L’Arsenal mi è piaciuto, ha creato tantissimo. Ai miei figli avevo detto l’altro giorno che faceva più paura il Psg in finale che il Barcellona in semifinale perchè è più completo e sa difendere, si ambientano in tutte le partite, sanno fare tutto. Al 95′ Hakimi attaccava ancora ma difendeva, Kvara ha fatto anche il terzino, sarà una bellissima finale”.

Per Cassano l’Inter non meritava la finale

Poi si passa alla gara dell’Inter e Fantantonio dopo un paio di premesse (“Mi sono emozionato per Acerbi che nella vita ne ha passate tante, merita questa gioia, poi ha fatto gol Frattesi o sbaglio, come a Monaco, Frattesi non viene ca…da nessuno poi entra e segna”) parte a testa bassa: “Andiamo nello specifico: tra andata e ritorno meritava l’Inter? Secondo me no, Sommer ha fatto parate che ricorderà per tutta la vita. Io non sono felice, di più ma ripeto: l’Inter non meritava di passare, è stata anche un po’ fortunata, queste partite epiche vengono fuori ogni morte di Papa e siamo nel periodo del Conclave”.

“Il Barca tra andata e ritorno ha giocato meglio, meritava ampiamente la finale, poi l’Inter s’è ritrovato sopra di due gol grazie a Lautaro che si è sacrificato e che è un serio candidato per il Pallone d’oro. Però Yamal volava sulle acque, Pedri meraviglioso, De Jong avrà sbagliato un sol pallone, amo questo Barcellona anche se da interista sono felice ed emozionato. L’identità dell’Inter è difensiva col suo 5-3-2 ed è riconoscibile per questo. Allegri ha fatto 2 finali col 3-5-2 lo ricordate? Non vedo differenze e sapete cosa penso di Allegri. Se io ho distrutto le due coppe dei campioni consecutivi di Ancelotti dicendo che ha giocato di m….volete che parli di upgrade per l’Inter che nel secondo tempo si è solo difesa?