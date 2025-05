Papa Leone XIV, un grande appassionato di tennis: l'annuncio sul Centrale del Foro Italico durante Fognini-Fearnley

La notizia dell'elezione di Robert Francis Prevost, cioè Papa Leone XIV, è arrivata mentre sul Centrale stavano giocando Fognini e Fearnley. E subito è partito l'applauso della folla

Roma caput mundi, oggi più che mai. Col Foro Italico assiepato di appassionati per la seconda giornata degli Internazionali d’Italia, che come da programma hanno interrotto momentaneamente le partite su tutti i campi (specie sul Centrale) per annunciare la notizia dell’avvenuta elezione del nuovo Papa. Che poi ha davvero un legame tutto particolare con il mondo della racchetta, perché Robert Francis Prevost, il 267esimo Pontefice della storia, ha giocato per diverso tempo a tennis, e anche oggi che va per i 70 anni si professa appassionato. Un segno del destino: un Papa eletto proprio nei giorni in cui si gioca a Roma. Per giunta, nei giorni in cui Jannik Sinner, attuale numero 1 del tennis mondiale, pronto a tornare in campo.

L’immagine sul tabellone del Centrale durante il match di Fognini

La presentazione al mondo di Leone XIV è avvenuta proprio durante la partita che sul Centrale vedeva impegnati Fabio Fognini e Jacob Fearnley. E quando c’è stata una breve interruzione per un cambio di campo, sullo schermo principale è apparsa all’immagine del cardinale Prevost all’uscita sul balcone centrale della Basilica di San Pietro. Un lungo applauso dei presenti ha subito richiamato l’attenzione dei giocatori stessi, impegnati in una breve pausa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche all’esterno del Centrale però tutti gli schermi hanno mostrato le immagini dell’uscita del Pontefice: in tanti, approfittando di uno spostamento da un campo all’altro, hanno preferito attendere di scoprire quale fosse il volto del Papa appena eletto, anche se questo è costato loro qualche minuto di partita nel programma del tardo pomeriggio. Applausi scroscianti e pure moti di esultanza quando qualcuno ha fatto notare un particolare non propriamente di secondo piano, e cioè che Prevost è realmente un appassionato di tennis, oltre che in passato pure praticante.

L’amore di Leone XIV per il tennis: “Io, un giocatore dilettante”

In un’intervista abbastanza recente, Leone XIV non aveva esitato a spiegare quanto il tennis avesse avuto un’importanza reale nella sua adolescenza, e in generale nel periodo che precedette la sua vocazione agostiniana e in quello trascorso come missionario in Perù negli anni ‘80 e ’90. “Mi considero un giocatore dilettante, anche se ho avuto poche occasioni per poterlo praticare da quando ho lasciato la missione peruviana”.

Non mancherà modo di conoscere nei prossimi giorni ulteriori curiosità sul neo Papa, che ha un cognome che agli appassionati di tennis risulta abbastanza familiare: di origine francese, Prevost ha lo stesso cognome dei fratelli Jean Marie André e Paule Marie Yvonne, che nel 1900 raggiunsero rispettivamente la finale del torneo maschile e quella del torneo femminile organizzato durante l’Esposizione Universale di Parigi, che viene equiparata a una prova del programma olimpico (Yvonne vinse la sua finale, e per questo viene considerata anche la vincitrice del Roland Garros di quell’anno).