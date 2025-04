L'Inter vuol giocare sabato con la Roma, braccio di ferro con la Lega e il Coni

I nerazzurri non accettano lo slittamento a domenica perchè vogliono un giorno in più per preparare la sfida di Champions League contro il Barcellona

Ore concitate in Lega. Continua il braccio di ferro sulle date del prossimo turno di serie A. Nonostante si siano esposti sia il Governo che il Coni, annunciando lo stop a tutti gli avvenimenti sportivi di sabato in concomitanza con i funerali di Papa Francesco, resta ancora un punto interrogativo quando si giocheranno le partite.

Lo spoiler del Viminale

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Calcio, il Viminale aveva di fatto annunciato la data di recupero per Inter-Roma con una nota che spoilerava tutto: “Divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio di serie A Inter-Roma, in programma allo stadio Meazza di Milano domenica 27 aprile, ai residenti nella provincia della Capitale. Lo ha disposto il prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia. Il provvedimento, adottato nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto conto delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione dell’evento sportivo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Lazio dovrebbe rinviare il match a lunedì

In realtà la situazione è molto più complessa. Appare scontato il rinvio di Lazio-Parma perchè sabato a Roma sono attesi milioni di fedeli e pellegrini, ma anche numerosi capi di stato e di governo, per l’ultimo saluto a Bergoglio. In questo caso sono i motivi di ordine pubblico a determinare il rinvio della sfida dell’Olimpico che dovrebbe slittare a lunedì, e non alla domenica, giorno in cui a Roma è in programma il ‘Giubileo dei Giovani’ con più di 100mila persone in arrivo per l’occasione. Diverso il discorso per l’Inter.

L’Inter punta i piedi

I nerazzurri non vogliono giocare domenica, neanche alle 12.30 come si vociferava in un primo momento. Per regolamento hanno diritto fino a 4 giorni liberi prima di una semifinale di Champions e non intendono rinunciare a questa opzione: l’andata con il Barcellona è fissata per mercoledì sera in Spagna e Marotta sta puntando i piedi per confermare la data di sabato per l’incontro di campionato con la Roma. Un braccio di ferro che spiega il ritardo di qualsiasi comunicazione ufficiale. Resta da decidere anche la data di Como-Genoa nonchè la conferma o l’eventuale variazione degli orari di tutte le altre partite già fissate per domenica.