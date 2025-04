Serie A, rischio nuovo rinvio per i funerali di Papa Francesco: in bilico le gare del weekend, Inter in ansia

L'ultimo saluto a Bergoglio potrebbe celebrarsi tra venerdì 25 e domenica 27 aprile e sono tanti i tifosi sui social a chiedere un nuovo stop: ma tempo per i recuperi non c'è.

Se per le quattro partite in programma nel giorno di Pasquetta si è trovata rapidamente una soluzione, anche se non gradita a tutte le squadre coinvolte, un nuovo rischio rinvio incombe sulla Serie A. La concomitanza tra i funerali di Papa Francesco e la prossima giornata di campionato potrebbe infatti comportare problemi per il regolare svolgimento delle gare. Sono soprattutto i tifosi sui social a interrogarsi sull‘opportunità di scendere in campo in un giorno tanto triste e con un – prevedibile – spiegamento imponente di forze dell’ordine che mal si concilierebbe con la massiccia presenza di poliziotti chiamati a garantire la sicurezza negli stadi.

Funerali Papa Francesco: la Serie A si ferma di nuovo?

Il giorno dell’ultimo saluto a Bergoglio non è stato ancora deciso, ma qualora i funerali dovessero svolgersi tra venerdì 25 aprile, quando è in programma l’anticipo tra Atalanta e Lecce, e i due giorni del weekend, la Lega Serie A potrebbe essere chiamata a decidere sul possibile slittamento di altre partite di campionato. Sabato 26, in particolare, sono in calendario Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma. Mentre domenica 27 sono previste Venezia-Milan, Fiorentina-Empoli, Juventus-Monza e Napoli-Torino. Le uniche partite che sembrano del tutto “esenti da rischi” sono Udinese-Bologna e Verona-Cagliari, in programma lunedì 28.

Inter-Roma rinviata: quanto problemi per il recupero

Soprattutto nel caso dell’Inter, i motivi di ansia sono tanti. Perché i nerazzurri sono impegnati anche in Champions League e in Coppa Italia e ci sarebbero poi grosse difficoltà a trovare una data per il recupero. Soprattutto se la squadra di Inzaghi dovesse arrivare fino in fondo in Coppa Italia – mercoledì si gioca la semifinale di ritorno contro il Milan – e in Champions, superando il Barcellona nel doppio confronto di semifinale. Con l’Inter in finale nelle due competizioni, l’unica finestra per recuperare il match con la Roma sarebbe quella di mercoledì 21 maggio, appena prima dell’ultimo turno di campionato.

La posizione della Lega Serie A: no a nuovi stop al torneo

Va precisato che la Lega, di concerto con Coni e Figc, ha disposto la sospensione delle partite in segno di lutto solo per la giornata di lunedì 21 aprile. Non sono previsti in linea teorica, dunque, ulteriori giornate di stop. Ma le decisioni controfirmate dal presidente Simonelli non hanno riscosso l’unanimità dei consensi. La Fiorentina, ad esempio, ha lamentato i disagi patiti in occasione della trasferta di Cagliari, per la quale è stata costretta a improvvisare un mini ritiro. Ma è stata la Lazio a scatenare un vero e proprio polverone, parlando di decisione “unilaterale” sulla data del recupero contro il Genoa e chiedendo a viva voce uno slittamento dello stesso. La risposta della Lega? “Non se ne parla”.