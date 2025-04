Morto Papa, cosa succede con le gare di coppa Italia di mercoledì e giovedì: il derby si gioca?

La Lega ha deciso che le due gare di semifinale di coppa Italia, Inter-Milan e Bologna-Empoli, si giocheranno regolarmente mercoledì e giovedì

La morte di Papa Francesco ha rivoluzionato i calendari del calcio: rinviate tutte le partite di A previste per oggi (i 4 posticipi), l’intero turno di serie B in programma e le partite del girone B di serie C fissate per oggi. L’attività però non resterà bloccata per tutta la settimana. Già da mercoledì si riprende a giocare.

La Coppa Italia si gioca regolarmente

La Lega di Serie A ha infatti confermato il programma della Coppa Italia dopo la morte di Papa Francesco. Le partite valide per le semifinali di ritorno si svolgeranno regolarmente, come da programma. Inter-Milan si giocherà mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro, mentre Bologna-Empoli si disputerà giovedì 24 aprile, sempre alle 21 al Dall’Ara. Entra,be le gare saranno trasmesse dalle reti Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il derby che vale la finale

Se sembra tutto deciso già dall’andata tra Bologna ed Empoli dopo il roboante 4-0 dei felsinei al Castellani, è apertissima l’altra semifinale. All’andata Milan-Inter finì 1-1: i rossoneri puntano a vincere il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa, i nerazzurri vogliono esorcizzare il fantasma dei “zero tituli” che spaventa dopo il ko di ieri a Bologna.