Rinviate Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa per i funerali del Papa: è caos per il calendario 

Il Ministro della Protezione Civile Musumeci ha anticipato che sabato la serie A non giocherà: il recupero della gara del Meazza diventa un problema

Inter-Roma, Lazio–Parma e Como–Genoa verranno rinviate a causa dei funerali di Papa Francesco: in attesa di un comunicato della Lega Calcio, il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha anticipato lo stop del campionato di serie A di sabato 26 aprile. La decisione crea però grandi problemi per il calendario della squadra di Simone Inzaghi.

Serie A ferma per i funerali di Papa Francesco

La serie A si fermerà nel giorno dei funerali di Papa Francesco. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Lega Calcio, è stato il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ad annunciare lo stop del campionato per sabato 26 aprile, giorno in cui a Roma sono previste le esequie del Santo Padre. “Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”, si è limitato a dire Musumeci al termine del Consiglio dei Ministri di stamattina.

Rinviate Inter-Roma, Como-Genoa e Lazio-Parma

Tre i match che erano in programma per il 26 aprile: Como-Genoa alle ore 15, Inter-Roma alle ore 18 e Lazio-Parma alle ore 20:45. Ovvio, per ragioni di ordine pubblico, il rinvio di quest’ultimo incontro. Lo slittamento della gara dell’Inter, invece, causerà problemi nell’organizzazione del calendario dei nerazzurri, oltre a sollevare inevitabilmente delle polemiche: a oggi, infatti, non è possibile immaginare una soluzione che possa accontentare sia la squadra di Simone Inzaghi, impegnata in Champions League oltre che in campionato, sia il Napoli, in lotta con l’Inter per lo scudetto.

Rinvio Inter-Roma: si gioca domenica?

Una delle possibili soluzioni è le tre gare di sabato vengano disputate domenica 27 aprile, insieme agli altri incontri della 34a giornata di serie A. Questa ipotesi, però, penalizzerebbe l’Inter in Champions League: la squadra di Inzaghi avrebbe solo tre giorni – invece dei quattro originariamente programmati – per preparare l’andata della semifinale contro il Barcellona, in calendario mercoledì 30 aprile.

Il rinvio di Inter-Roma e la lotta scudetto col Napoli

Nel caso in cui Inter-Roma venisse posticipata oltre, l’unica data utile per il recupero sarebbe quella del 21 maggio, ovvero solo prima del 38° e ultimo turno di campionato: una soluzione che finirebbe irrimediabilmente per influire sulla lotta scudetto tra l’Inter e il Napoli. La prima conseguenza riguarderebbe gli squalificati di Inzaghi, Bastoni e Mkhitaryan: per l’Inter sarebbe ben diverso affrontare il Verona (l’avversario della 35a giornata) rispetto alla Roma senza i due “titolarissimi”.