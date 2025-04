Barcellona: Flick bacchetta gli scontenti, avvisa l'Inter e rivela sostituto Lewandowski

Il tecnico degli azulgrana chiede uno sforzo in vista del rovente finale di stagione in cui è in corsa per il Triplete, domani la gara col Maiorca

Tutto, o quasi, in due settimane. Il Barcellona è atteso al momento decisivo della stagione tra Liga, copa del Rey e Champions. Nonostante la vetta in classifica e le legittime chances di andare avanti in tutte le competizioni si respira comunque un’aria pesante nello spogliatoio a 10 giorni dalla sfida con l’Inter.

Lo sfogo di tre giocatori

Secondo quanto rivela il quotidiano ‘Sport’ dopo il successo sul Celta ci sarebbe stato lo sfogo di tre giocatori del Barcellona contro il tecnico Flick: si tratterebbe di Ferrán Torres, Ansu Fati e Héctor Fort che hanno espresso pubblicamente il loro disappunto per non aver giocato o per essere stati sostituiti,.

Flick rimprovera i ribelli

Alla vigilia del match di Liga col Maiorca Flick torna sulla vicenda e non nasconde nulla: “Capisco che i giocatori non siano contenti e insoddisfatti. Ero un giocatore professionista e li capisco. Tutti vogliono dimostrare di poter dare il loro contributo ma non capisco la reazione. È una situazione che bisogna accettare. È stata una grande rimonta, dopo essere stati in svantaggio. E abbiamo preso la decisione giusta. Vogliamo vedere una buona reazione da parte dei giocatori, non quello che succede dopo. Tutti festeggiano la vittoria”.

L’assenza di Lewandowski

Sia domani che sabato in copa del Rey contro il Real Madrid mancherà Lewandowski che però appare out anche per l’Inter (“Spero che sarà con noi per le partite decisive. Bisognerà aspettare e vedere. Non sappiamo quando tornerà o quando sarà fuori. Preferisco non dire altro”), già deciso il suo sostituto. Toccherà a Ferran Torres: “È in un buon momento della sua carriera. Ha segnato 10 gol in Liga. È un numero 9, è dinamico, dà il suo contributo in difesa… è in buona forma, ma dobbiamo gestirlo perché abbiamo bisogno di lui fino alla fine della stagione.”

L’avviso all’Inter

Contro il Celta il Barca ha rischiato grosso: “Spero che sia stato un campanello d’allarme per correggere e migliorare gli aspetti che dobbiamo fare per andare avanti nella giusta direzione. La strada è lunga e c’è ancora molta strada da fare. Dobbiamo migliorare partita dopo partita. Abbiamo la qualità per battere chiunque, ma solo se facciamo le cose per bene. Dopo la partita contro il Celta, con la rimonta, sento molta energia positiva, ed è questo che mi piace molto. La squadra è in buona forma e dobbiamo continuare così.”

Poi aggiunge: “Dobbiamo gestire la stanchezza. È molto importante avere le gambe fresche. Dobbiamo gestire il minutaggio. Non è facile. I giocatori vogliono dimostrare di essere in forma e non vogliono riposare ma devono accettare le nostre decisioni. Quello che vogliamo è prendere le decisioni migliori per la squadra”.