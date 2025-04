Milan, Conceicao allo scoperto sulla crisi di Gimenez poi preannuncia sfogo a fine stagione

Il Milan si gioca la stagione nel ritorno della semifinale. Il tecnico: Gara fondamentale per noi, parlerò a fine stagione di questi 6 mesi di lavoro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Per il Milan l’Europa passa soprattutto dalla Coppa Italia. Il quinto derby stagionale mette in palio un posto in finale: dopo l’1-1 dell’andata, Conceicao sa di non poter fallire nella semifinale di ritorno con l’Inter. Il tecnico portoghese ha aperto la conferenza stampa della vigilia con il ricordo di Papa Francesco, poi tutto sull’importanza della posta in palio e sulla squadra che scenderà in campo.

Milan, Conceicao ricorda Papa Francesco

La conferenza stampa di Sergio Conceicao non poteva non aprirsi con un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. “Era il massimo della Chiesa Cattolica. Io sono un praticante, tutti i giorni – alle 18:30 – vado a messa in centro a Milano” rivela l’allenatore lusitano. “Era un uomo straordinario. Ci mancherà molto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Verso il derby: missione finale per i rossoneri

Quinto derby stagionale, ultimo di questo 2024/25: il bilancio è di due vittorie per il Milan e altrettanti pareggi, di cui quello per 1-1 nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Conceicao punta a mantenere l’imbattibilità del Diavolo e a bissare il successo in Supercoppa.

“Mi aspetto il Milan migliore: sarà sicuramente competitivo, abbiamo ambizione e motivazione per vincere la partita. Perché i grandi club provano ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni”. Nel mirino c’è la finale. “Vogliamo vincere un altro titolo”.

Coppa Italia, questione modulo e chi recupera

Il Milan giocherà ancora con la difesa a 3 dopo il ko con l’Atalanta? L’allenatore risponde così: “Il modulo è importante, ma poi ogni calciatore deve dare il massimo. Dobbiamo essere attenti ai punti forti dell’avversario e sfruttare i loro punti deboli”.

Conceicao recupera due pedine: “Walker ha fatto l’allenamento con la squadra e anche Ruben Loftus-Cheek. Non sono fisicamente al top, ma ci saranno”.

Sulla crisi di Gimenez e le sensazioni personali

Il grande colpo del mercato invernale è ormai scivolato indietro nelle gerarchie, alle spalle di Jovic e Abraham. Ma per l’ex Porto non è così. “Non esistono gerarchie, mi baso sulla forma dei giocatori. Gimenez ha fatto subito bene, poi nelle ultime settimane è stato anche infortunato. Io scelgo sempre chi mi dà più garanzie. Anche chi entra a gara in corso è fondamentale”.

Sulle sensazioni in merito all’avventura in rossonero dice: “Parlerò a fine stagione di ciò che abbiamo fatto di buono e meno buono in questi sei mesi di lavoro”.